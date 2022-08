La Academia se disculpa con la actriz que leyó el discurso de Marlon Brando rechazando el Oscar

"El abuso que has soportado por tus declaraciones ha sido inmerecido e injustificado. La carga emocional que has tenido que sobrellevar y el precio que ha supuesto para tu carrera en nuestra industria es irreparable. Durante demasiado tiempo, el coraje que mostraste no ha sido reconocido. Por ello, ofrecemos nuestras más sinceras disculpas y nuestra sincera admiración", dice el texto firmado por el presidente de la Academia, David Rubin.