Un nuevo video muestra la reacción de Jada Pinkett Smith tras el golpe de Will Smith a Chris Rock

El vídeo, que comienza cuando Will Smith regresa a su asiento tras golpear Chris Rock, está grabado desde unos asientos detrás de la pareja. En él puede verse la reacción de Jada Pinkett Smith después del golpe. Cuando el humorista recién golpeado dice "Will Smith acaba de darme una paliza", la actriz se inclina hacia delante en lo que parece un gesto de risa. Mientras tanto, Smith empieza a gritar a Rock exigiéndole que no mencione el nombre de su mujer "con su puta boca".

Despues de eso Rock vuelve a realizar otro comentario que genera la risa incomoda de los presentes, y la misma Jada parece volver a reírse del tema.

Aunque el vídeo se ha viralizado a través de TikTok, también ha llegado a otras redes sociales como Twitter o Instagram. En esta última ha sido el actor Michael Rapaport quien lo ha compartido. En la voz en off automatizada del vídeo se lee el rótulo que indica "Este es un ángulo que la mayoría de la gente no ha visto. Fijense en la reacción de Jada".

Jada Pinkett Smith reacción

Ahora afirman que la Academia no le pidió a Smith formalmente que abandone la ceremonia

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas afirmó que le pidió a Will Smith que abandonara la ceremonia de los Oscar del domingo después de que golpeó a Rock. Sin embargo, fuentes cercanas a la situación están refutando que alguna vez se instó formalmente al actor a abandonar el programa asegura el porta Variety. Parece que en el caos que rodeó el altercado, la Academia y el productor del programa enviaron un mensaje contradictorio sobre si Smith debería ser expulsado del evento.

En una actualización sobre la acción disciplinaria pendiente contra Smith el miércoles, la organización dijo que Smith “se negó” a abandonar el Teatro Dolby. Luego ganó el premio al mejor actor por su actuación en "King Richard" más tarde esa noche.

Esa descripción de los eventos no les sienta bien a algunas personas con conocimiento de los tensos minutos que siguieron al golpe. Afirman que algunos miembros de la Academia expresaron que querían sacar a Smith, pero también dicen que nunca se hizo una solicitud formal o explícita. Otra persona familiarizada con la Academia dijo que se le pidió a Smith que se fuera a través de un representante en el lugar. Esa llamada fue hecha por el presidente de la Academia, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson, quien, según una fuente, le pidió a Smith que abandonara el programa en lugar de permanecer en el auditorio por el resto de la transmisión.