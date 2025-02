Premios SAG 2025: Timothée Chalamet se convirtió en el actor más joven en ganar cómo actor protagónico

“Sé que la gente no suele hablar así, pero quiero ser uno de los grandes. Me inspiran los grandes. Me inspiran los grandes que están aquí esta noche. Me inspiran tanto Daniel Day-Lewis, Marlon Brando y Viola Davis como Michael Jordan y Michael Phelps, y quiero estar ahí arriba. Así que estoy profundamente agradecido. Esto no significa eso, pero es un poco más de combustible, es un poco más de munición para seguir adelante. Muchas gracias”.

Hablando sobre su papel en A Complete Unknown, agregó: “Sé que lo más elegante sería restarle importancia al esfuerzo que hubo en este papel y lo mucho que significa para mí, pero la verdad es que fueron cinco años y medio de mi vida".

“Puse todo lo que tenía para interpretar a este artista incomparable, el señor Bob Dylan, un verdadero héroe americano, y fue el honor de mi vida interpretarlo. Es un honor que comparto con Monica [Barbaro], Edward [Norton], todo el elenco, haciendo una película biográfica en un género que tal vez podría resultar cansador. Todos lo dieron todo; les estoy profundamente agradecido”.

Anteriormente fue nominado por Call Me By Your Name (2017) y Beautiful Boy (2018), este último como actor de reparto. También recibió nominaciones a mejor reparto por Lady Bird (2017), Don't Look Up (2021), A Complete Unknown y la serie dramática de televisión Homeland en 2013.