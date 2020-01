Prensa extranjera y AFI también dieron premios

No sólo la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood entregó sus premios este fin de semana. Con pocas horas de diferencia, también lo hicieron el American Film Institute y la National Society of Film Critics, que apenas en dos rubros coincidió con los Globos de Oro. El American Film Institute no premia el mejor film, sino los diez mejores de EEUU. En este caso, “El irlandés”, “Jojo Rabbit”, “Entre navajas y secretos”, “Guasón”, “1917”, “Erase una vez en Hollywood”, “El caso Richard Jewell”, “Historia de un matrimonio”, “The Farewell”, “Mujercitas”. A ellos se agregó un premio especial para el surcoreano “Parásitos” y sendos homenajes a la histórica Rita Moreno y el maestro de la comedia Mel Brooks, que inició su discurso de agradecimiento diciendo “Es casi un placer estar aquí”. Por su parte, la National Society of Film Critics premió a “Parásitos” en los rubros de Mejor Film y Mejor Guión, Antonio Banderas como Mejor Actor por la española “Dolor y gloria”, Greta Gerwig Mejor Directora por “Mujercitas”, Mary Kay Place, Mejor Actriz por la independiente “Diane”, Claire Mathon por la Fotografía de la francesa “Retrato de una mujer en llamas”. Mejor Documental, el macedonio “Honeyland”. Y, coincidiendo con los Globos de Oro, como Mejores Intérpretes de Reparto Laura Dern por “Historia de un matrimonio” y “Mujercitas” y Brad Pitt por “Erase una vez en Hollywood”. Las nominaciones al Oscar empiezan a definirse.