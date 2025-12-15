Joaquín Levinton confirmó que sufrió un infarto aunque aseguró que en un mes volverá a los escenarios + Seguir en









El cantante de Turf ya fue dado de alta y se está recuperando en su casa luego de haber tenido que ser internado de urgencia en el Hospital Fernández.

Joaquín Levinton fue dado de alta y comenzó su recuperación tras haber sufrido un infarto.

El cantante y referente de Turf, Joaquín Levinton, confirmó este lunes que sufrió un infarto cardíaco la semana pasada aunque llevó tranquilidad a sus seguidores y aseguró que "en un mes" ya estará volviendo a subirse a los escenarios para "hacer las fantasías" de siempre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, el músico contó que ya está de alta en su casa y relató cómo fue el episodio: "Tuve un infarto porque tenía una arteria tapada y de repente me empezó a doler el pecho, no podía respirar. Por suerte, me ayudó un mozo del Timón y después llegó el SAME rapidísimo que me llevó al Hospital Fernández", recordó y agradeció a quienes lo asistieron en la institución: "Les agradezco con todo el corazón lo genial y rápido que me atendieron".

Levinton destacó que al poco tiempo de haber sufrido el infarto "ya estaba bien en una sala" y comenzando la recuperación para volver a su casa. "En un mes ya voy a estar subiendo a los escenarios y haciendo las fantasías que yo hago", prometió.

Joaquín Levinton Para cerrar el video, le mandó un saludo a sus seguidores y agradeció el afecto que recibió en los últimos días: "Un beso enorme para ustedes que me dieron tanto cariño. Los quiero un montón, me emocioné mucho al ver los mensajes", concluyó el artista.

El mozo que atendió a Joaquín Levinton contó cómo lo salvó El trabajador del bar de Palermo que ayudó a Levinton cuando comenzó a sentirse mal habló con el canal América y detalló que el artista, que es cliente habitual del lugar, ingresó pidiendo auxilio pasadas las 00.

"Ya vino descompensando, afligido, porque tenía un dolor en el pecho. Vino a pedir ayuda porque lo conocemos, dijo que le convidemos agua porque se sentía mal. Transpiraba muchísimo", comenzó relatando el mozo. Luego de que Levinton indicara que le dolía el pecho, el mozo atinó a decirle "quedate tranquilo, respirá que no te vamos a dejar ir": "Llamamos al SAME rápido, lo asistimos. Me di cuenta de que tenia un pico de presión porque le tomé el puso, tenía 16.10 que era muchísimo. Se le iba a explotar el corazón en cualquier momento". Además, aclaró que el SAME lo atendió en el lugar y le realizó una serie de preguntas antes de llevárselo: "Se fue bien pero ya con un preinfarto encima", finalizó.