Detuvieron al hincha de Gimnasia que lanzó un martillo al Yael Falcón Pérez

El Ministerio de Seguridad bonaerense confirmó la aprehensión de Franco Suárez, acusado de agredir al juez del partido entre el "Lobo" y Vélez. Fue identificado mediante cámaras del estadio y podría recibir sanciones adicionales.

Le tiraron un martillo a Falcón Pérez desde la tribuna de Gimnasia.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó la detención de Franco Suárez, el hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata que arrojó un martillo al árbitro Yael Falcón Pérez durante el encuentro ante Vélez Sarsfield por la fecha 15 del Torneo Clausura. El agresor fue identificado mediante el sistema de cámaras del estadio y detenido en La Plata.

Según precisaron desde la cartera provincial, la aprehensión fue posible gracias al trabajo conjunto entre Aprevide y la Policía bonaerense, que rastrearon al acusado y constataron que, al momento de su detención, llevaba también una bengala en su poder.

El violento episodio se produjo a los 33 minutos del primer tiempo, segundos después del gol de Marcelo “Chelo” Torres, que había puesto en ventaja al “Lobo”. Desde la tribuna local, Suárez arrojó un martillo que impactó en el césped y luego rebotó en el rostro del árbitro, lo que provocó preocupación entre los jugadores y una breve interrupción del encuentro.

pic.twitter.com/q5YSB5PKjE https://t.co/gMdrz3ZJkj — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 10, 2025 Si bien Falcón Pérez no sufrió heridas de gravedad, el hecho volvió a exponer las falencias en materia de seguridad dentro de los estadios argentinos. Minutos después, una bomba de estruendo explotó cerca de la asistente Mariana de Almeida, quien no resultó herida pero obligó a detener nuevamente el partido.

El acusado enfrenta ahora una causa contravencional y podría recibir sanciones administrativas adicionales, como la prohibición de ingreso a los estadios de fútbol.

En el plano deportivo, Gimnasia consiguió una victoria clave que aseguró su permanencia en la Primera División y lo dejó cerca de los playoffs del Clausura. Sin embargo, el clima institucional sigue siendo tenso, ya que el plantel no se entrenó en la previa del partido como protesta por deudas salariales. Gimnasia logró un triunfo clave y aseguró su permanencia en Primera En cuanto a lo futbolístico, Gimnasia logró este lunes un triunfo fundamental por 2-0 ante Vélez ya que no sólo aseguró continuar en la Primera División sino que quedó cerca de clasificar a los playoffs del Clausura. Actualmente está en el puesto N°10 con 19 puntos, los mismos que Sarmiento y San Martín de San Juan, que están adelante por la diferencia de gol. Gimnasia De todos modos, si el conjunto sanjuanino desciende en la última fecha, debería ceder su plaza al siguiente clasificado.