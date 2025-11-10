Casi la mitad de los profesionales argentinos ya usa IA en su trabajo y crece su aplicación en la medicina

Según un estudio, el 47% de los trabajadores del país integra la Inteligencia Artificial en sus tareas. El sector médico es uno de los más avanzados en su adopción, con impacto directo en productividad y bienestar social.

Un estudio reveló que casi la mitad de los profesionales argentinos ya utiliza herramientas de Inteligencia Artificial en sus funciones laborales, duplicando el índice registrado en 2024. El estudio Talent Trends 2025 destaca que el sector de la salud lidera la integración tecnológica, con aplicaciones que mejoran la atención médica y transforman la práctica profesional.

“Desde el uso de datos genómicos para predecir la efectividad de tratamientos hasta la capacitación de visitadores médicos con IA , el denominador común es el mismo: la tecnología como aliada estratégica”, señaló Miguel Carugati , Managing Director de la consultora PageGroup Argentina & Uruguay.

Según el ejecutivo, este cambio estructural “exige orientación, formación y comunicación por parte de las organizaciones” para sostener una evolución responsable y sostenible en los ámbitos laborales y sanitarios.

El estudio Talent Trends Leadership 2025 indica que dos tercios de los ejecutivos ya incorporan Inteligencia Artificial Generativa en sus tareas, un 17% más que el promedio de la fuerza laboral. De ellos, el 80% reporta mayor productividad y el 76% una mejora en la calidad de su trabajo .

“En empresas de salud de distintos tamaños, los líderes están integrando IA para acelerar procesos, cruzar datos dispersos y optimizar decisiones estratégicas ”, explicó Francisco Scasserra , director de Michael Page. A través de asistentes virtuales, las organizaciones logran analizar información sobre pacientes, facturación y visitas médicas, maximizando recursos y concentrándose en tareas de mayor valor agregado.

Inteligencia Artificial al servicio de la prevención y la precisión médica

En el campo de la medicina de precisión, distintas entidades emplean IA para correlacionar variables y detectar patrones de enfermedades, lo que permite evitar tratamientos innecesarios y reducir costos. Además, los modelos de prevención personalizada vinculados a dispositivos de uso cotidiano impulsan un enfoque más eficiente y predictivo del sistema de salud.

Desde Michael Page señalan que el 99% de los candidatos argentinos está dispuesto a capacitarse en IA, aunque aún existe resistencia al cambio en ciertos sectores. “El desafío es usar la tecnología para potenciar, no reemplazar, el trabajo humano”, remarcan desde la firma, que promueve una adopción ética y centrada en las personas.

Formar en IA para la salud y en salud con IA

Francisco Scasserra, Director en Michael Page_baja Francisco Scasserra, director de Michael Page.

El relevamiento Talent Trends 2025 también expone que el 81% de los profesionales argentinos utiliza IA Generativa al menos una vez por semana, aunque solo el 23% se siente plenamente preparado para hacerlo. En este contexto, la consultora advierte sobre la necesidad de capacitar en su uso ético y seguro.

En paralelo, las empresas del sector médico ya aprovechan la IA como herramienta educativa, con plataformas de simulación y médicos virtuales que permiten entrenar habilidades comunicacionales y técnicas con retroalimentación inmediata.

La Inteligencia Artificial está redefiniendo procesos y métodos de trabajo en todos los niveles, pero, según Michael Page, “el verdadero desafío no es tecnológico, sino cultural”. La clave, aseguran, es construir una transformación ética y humana, donde la tecnología amplifique el talento y el compromiso profesional.