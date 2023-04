Primeras reacciones de The Flash tras su estreno en CinemaCon

Los que asistieron a CinemaCon en Las Vegas este año fueron de los primeros en ver The Flash , la próxima película de superhéroes de DC que hará añicos el multiverso y presenta el regreso de Ezra Miller como el velocista escarlata, Barry Allen.

Perri Nemiroff de Collider escribió que The Flash es "una mezcla exitosa de componentes sinceros sobre la mayoría de edad, acción estelar (realmente me encantó el estilo de los poderes de Flash y la creatividad en esas escenas) y un montón de GRANDES risas".

El crítico Scott Menzel aseguro que "The Flash es sin duda una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos", sobre sus protagonistas dijo: "Ezra Miller es fenomenal como el doble Barry Allens. Michael Keaton y Sasha Calle también son muy buenos. Esta es una película que el público verá una y otra vez".

Flash Tráiler Oficial 2

The Flash, dirigida por el cineasta Andy Muschietti, se inspira en el arco del cómic Flashpoint de 2011. Barry usa la fuerza de la velocidad para viajar en el tiempo y evitar que su madre muera. Al hacerlo, crea una realidad en la que el General Zod (Michael Shannon regresa de Man of Steel) invade la Tierra y no hay superhéroes que se le opongan.

Michael Keaton, el Batman de la era cinematográfica de Tim Burton, interpreta al Caballero de la Noche en esta nueva realidad. Barry debe sacarlo de su retiro y salvar a una kryptoniana cautiva (la Superchica de Sasha Calle) para arreglar las cosas.

El codirector de DC Studios, James Gunn, declaró con entusiasmo que The Flash es "una película fantástica" que "restablece todo el universo de DC". El hecho de que Warner Bros. decidiera proyectar la película en CinemaCon ciertamente habla de la confianza del estudio en el trabajo.