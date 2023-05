Prohíben salir de Irán al director Mohammad Rasoulof para ser jurado del Festival de Cannes

Según el portal especializado Variety, sin ninguna explicación, las autoridades iraníes no le permitieron salir del país para formar parte del jurado de la sección de Cannes "Un Certain Regard". De momento, desde el Festival de Cine de Cannes no se hicieron declaraciones.

Para el director, esta situación no es nueva. Las autoridades iraníes tampoco le permitieron asistir al festival de Berlín en 2020 cuando su hija Baran Rasoulof, protagonista del filme "There Is No Evil", recogió su Oso de Oro.