Kylian Mbappé se reunió con los Minions en un tráiler de la nueva película de la saga + Agregar ámbito en









Minions & Monsters llegará a los cines el 1 de julio, una fecha cercana al comienzo de la Copa del Mundo 2026.

Kylian Mbappé se reunió con los Minions en un tráiler de la nueva película de la saga.

El futbolista Kylian Mbappé se alejó momentáneamente de las canchas y se adentró en el mundo de la actuación. El crack francés participó del nuevo tráiler de "Minions & Monsters", la nueva entrega del universo de "Mi villano favorito" que llegará a los cines en julio.

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En un adelanto inspirado en la llegada del Mundial 2026, se ve cómo el jugador de la Selección francesa fue “fichado” por el equipo de los Minions para darle batalla a los monstruos. La película infantil tiene fecha de estreno para el 1 de julio, en una fecha cercana al inicio de la Copa del Mundo.

El tráiler no solo cuenta con la participación del delantero, sino también con la narración del comentarista español Carlos Martínez, lo que le suma un condimento futbolero al clip.

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¿De qué trata "Minions & Monsters"? Los Minions, la saga que nació con "Gru: Mi villano favorito", se consolidó como la franquicia de animación más taquillera de la historia y promete seguir en lo alto con su nueva producción.

En esta oportunidad, la película recorrerá la historia del éxito de los cómicos ayudantes amarillos en Hollywood, su inminente caída y su redención en el planeta Tierra, solucionando una invasión de monstruos que ellos mismos provocaron. Con la dirección del ganador del Oscar, Pierre Coffin y el guion de Bryan Linch, Minions promete tener otro éxito en taquillas. El film llegará a los cines argentinos el 2 de julio. Qué récords puede romper Kylian Mbappé en el Mundial 2026 Si Francia llega a la final, Mbappé podrá igualar al brasileño Cafú con el récord de haber participado en tres finales mundiales consecutivas.

El francés suma 12 goles en esta competición. Si anota cinco tantos en este torneo, superaría a Miroslav Klose, el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 16.

con 16. Si marca al menos dos goles se convertirá en el máximo goleador de su selección en los Mundiales.

en los Mundiales. Lionel Messi fue elegido nueve meses mejor jugador del partido en este torneo, Mbappé lo fue en cinco ocasiones. En este torneo el francés podría disputar el primer puesto de este galardón con el delantero del Inter Miami.