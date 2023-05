Festival de Cannes: Michael Douglas recibirá la Palma de Oro Honorífica

Douglas tiene una larga historia con el festival, primero en la Croisette para la 32.ª edición del festival para el estreno de The China Syndrome junto al director James Bridges y los coprotagonistas Jane Fonda y Jack Lemmon. En 1992, trece años más tarde, Douglas se unió a Sharon Stone y al cineasta holandés Paul Verhoeven en la Croisette para el estreno de Bajos Instintos, que se proyectó en Competición. Douglas tuvo una tercera participación en Competición en 1993 con Falling Down de Joel Schumacher.

La última aparición del actor de Atracción fatal en Cannes fue en 2013 para el debut del drama de conjunto estelar de Steven Soderbergh Behind the Candelabra. La película, que también protagonizó Matt Damon, se proyectó en Competición y ganó el premio Palm Dog.

Los ganadores anteriores del premio honorífico incluyen a Forest Whitaker, Jodie Foster y Bernardo Bertolucci. El gong fue otorgado por primera vez a Ingmar Bergman en 1997.

Douglas agregó: “Desde mi primera vez aquí en 1979 para The China Syndrome hasta mi más reciente estreno de Behind the Candelabra en 2013, el Festival siempre me ha recordado que la magia del cine no está solo en lo que vemos en pantalla sino en su capacidad para impactar a las personas en todo el mundo. Después de más de 50 años en el negocio, es un honor regresar a la Croisette para inaugurar el Festival y abrazar nuestro lenguaje cinematográfico global compartido”.