"Purple Rain", el disco fundamental de Prince cumple 40 años

Incluso sus canciones más conocidas no pisaron territorio convencional: “When Doves Cry” , sin bajo, es una obra maestra neopsicodélica inquietante y sobria; “Let’s Go Crazy” es una mezcla furiosa de guitarras metálicas, riffs stones y un ritmo de funk duro.

image.png

El éxito de Purple Rain en números

En 1985, Prince ganó dos premios Grammy en las categorías de mejor interpretación rock de un dúo o grupo con vocalista y mejor álbum de banda sonora para medio visual, también fue nominado al álbum del año. Un año después, recibió un tercer Grammy en la categoría de mejor canción R&B por su colaboración en "I Feel for You" con Chaka Khan.

Purple Rain vendió 13 millones de copias en los Estados Unidos, 1,5 millones de ellas en su primera semana en el mercado, recibiendo tiempo después la certificación de diamante por parte de la RIAA. Según la revista Billboard, el álbum se ubicó en la cima del listado general por 24 semanas consecutivas, desde el 4 de agosto de 1984 hasta el 18 de enero de 1985, un hito no registrado por ninguna otra banda sonora.

El álbum vendió alrededor de 22 millones de copias. Tras la muerte del artista el 21 de abril de 2016, el álbum vendió 62 000 copias en la semana inmediatamente posterior, devolviéndolo al conteo de la lista Billboard 200 en la segunda posición.

Los cinco sencillos del álbum lograron el éxito a nivel internacional. Prince ingresó en cuatro ocasiones a los primeros diez lugares de la lista Billboard Hot 100: "When Doves Cry" y "Let's Go Crazy" alcanzaron el primer puesto, "Purple Rain" el segundo y "I Would Die 4 U" el octavo. El quinto y último sencillo, "Take Me with U" alcanzó la posición 25, pero se ubicó en el top 10 en Reino Unido, lo que significó el éxito de todos los sencillos de Purple Rain en el mundo.

La revista TIME lo nombró el décimo quinto -15°- mejor álbum de la historia en 1993 y VH1 lo ubicó en la decimoctava -18°- casilla en su lista de «los mejores álbumes de rock & roll de la historia». La revista Rolling Stone lo nombró el segundo mejor álbum de la década de los ochenta y lo ubicó en la septuagésima sexta - 76°- posición en su lista de los «mejores álbumes de todos los tiempos».

En conjunto, todos los experimentos estilísticos se suman a una sorprendente declaración de propósito y que hacen que "Purple Rain", cuatro décadas después, sea uno de los álbumes de rock & roll más importantes jamás grabados.

Purple Rain, la película

La película, que se lanzó el 27 de julio de 1984, fue coescrita y dirigida por Albert Magnoli. Inspirada libremente en la vida de Prince, la película recaudó más de US$70 millones en todo el mundo y ganó un Oscar a la mejor banda sonora original.

La película muestra a Prince en el papel de The Kid, un joven músico que lucha con sus demonios internos y la relación con su padre alcohólico, lo que se refleja en su música. Este retrato autobiográfico de Prince no solo fue un éxito en taquilla, sino que consolidó al músico como una estrella mundial desde una muy corta edad.