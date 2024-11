Qué fue de Erika Mitdank, una de las ex parejas de Ricardo Fort que se alejó de los medios

En el mensaje, también destacó el impacto que el empresario tuvo en su vida. "Conocerte cambió mi destino para siempre", escribió. La modelo mencionó que gracias a él vivió momentos inolvidables y oportunidades únicas que jamás habría imaginado. "Siempre estaré agradecida por haberme elegido, por abrirme tantas puertas", agregó en una publicación cargada de nostalgia.

Fort, conocido por su generosidad y excentricidad, marcó la vida de quienes estuvieron cerca de él. Erika no fue la excepción, y sus palabras mostraron un respeto profundo hacia la memoria del empresario. "Sos y serás único", concluyó en su posteo, que rápidamente se viralizó entre los fanáticos del chocolatero.

La publicación de la joven no solo fue un homenaje, sino también un recordatorio del legado que Fort dejó en la cultura popular. Aunque ya no forma parte del mundo mediático, la modelo no esquiva hablar de lo que significó su tiempo junto a uno de los personajes más icónicos de la televisión argentina.

Las confesiones de Erika Mitdank en sus redes

Lejos de los flashes y las cámaras, Erika utiliza sus redes sociales para compartir reflexiones personales con sus seguidores. Recientemente, reveló aspectos íntimos sobre su presente y los retos emocionales que enfrenta. "Hoy busco paz, tranquilidad y rodearme de quienes amo", confesó al responder preguntas en Instagram.

La modelo también se sinceró sobre su proceso terapéutico y el impacto de las experiencias pasadas en su visión de la vida. "Estoy a full con terapia, no debería ser un tema tabú. Es fundamental cuidarnos emocionalmente", afirmó. Su honestidad generó una ola de apoyo y empatía entre sus seguidores.

Cuando le consultaron si desea ser madre, Erika sorprendió con su respuesta. "Por ahora no lo siento. Antes soñaba con casarme y tener hijos, pero mi vida cambió mucho. Mis prioridades son otras", declaró. Este giro en su perspectiva refleja el proceso de transformación que ha atravesado en los últimos años.

Finalmente, habló de sus deseos de encontrar el amor nuevamente, aunque con cautela. "Soy una persona que cree en el amor, pero ahora me tomo las cosas con calma. No quiero apurar nada, todo llega en su momento", concluyó. Erika sigue transitando su vida lejos del espectáculo, priorizando su bienestar y compartiendo con su comunidad de seguidores una faceta auténtica y reflexiva.