Quentin Dupieux, sobre el sueño de la juventud eterna

Personajes, un hombre tranquilo, común y corriente; su jefe y vecino, que la va de ganador; la mujer del primero, con el sueño de lucir más joven; la mujer del segundo, que cuando el marido no está no pierde tiempo, y un agente inmobiliario. Él es quien dice la frase del título, y no la dice para sellar una venta, ponderando los méritos de una casa, sino después de venderla, cuando los compradores ya están tomando posesión pero todavía no han visto el sótano. Ni lo que hay en el sótano, ni lo que ahí les puede pasar de bueno. O de malo, pero eso ya depende de cada uno, porque en esto no hay nada diabólico, solo la humana debilidad.