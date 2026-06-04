Quentin Tarantino criticó las películas producidas en los últimos años por Hollywood: "Prefiero leer un libro" + Agregar ámbito en









En un artículo para la revista Sight & Sound, el ganador del Oscar reveló que le resulta casi imposible ver una película nueva sin criticarla hasta la saciedad.

Tarantino apuntó contra la industria.

Quentin Tarantino habló sobre las películas que salen de Hollywood últimamente y no se guardó nada.

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En un artículo para la revista Sight & Sound, el ganador del Oscar reveló que le resulta casi imposible ver una película nueva sin criticarla hasta la saciedad.

"Los fallos, las inverosimilitudes, el afán de complacer al público, los actores mal elegidos o simplemente las estupideces suelen hundir cualquier película nueva que salga de esa insípida fábrica de salchichas que antes se hacía llamar Hollywood", explicó el director. "Hoy en día, el concepto mismo de lo que es una película me inspira más desprecio que admiración. Lo cual es comprensible, porque, en comparación, las películas de los últimos seis años hacen que los 80 parezcan los 30".

“Desde entonces he visto películas que me han gustado: 'West Side Story' (2021); 'Horizon: An American Saga', capítulos 1 y 2 (ambas de 2024), y algunas otras, pero ninguna que me haya cautivado de verdad y me haya transportado a ese mundo mágico de disfrute que solía visitar con frecuencia y que fue la razón por la que amaba el cine por encima de cualquier otra forma de arte. Hoy en día prefiero leer un libro”, añadió Tarantino.

The Ripe, la película que ganó la atención de Quentin Tarantino Pero hay una película que captó la atención de Tarantino recientemente, y no es otra que The Rip. Este drama criminal de Netflix, dirigido por Joe Carnahan y protagonizado por Ben Affleck y Matt Damon, se estrenó en la plataforma en enero y se centra en dos agentes del Departamento de Policía de Miami-Dade que descubren corrupción en sus filas vinculada a 20 millones de dólares en efectivo de un cártel. El reparto también incluye a Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle y Kyle Chandler.

"Ha salido una nueva película llena de suspense que me atrapó y me mantuvo enganchado de principio a fin", escribió Tarantino sobre la película. "Es un emocionante thriller policíaco con una premisa original que logra cumplir con las expectativas de forma muy ingeniosa. Todo me convenció: la dirección de Carnahan, el espléndido reparto, la estética de la película (gracias al director de fotografía Juan Miguel Azpiroz), pero el elemento clave de esta magnífica película es el sensacional guion de Carnahan y Michael McGrale". Tarantino trabaja actualmente en la obra de teatro "The Popinjay Cavalier", cuyo estreno mundial está previsto para 2027 en el West End de Londres. El guion se describe como una "comedia de aventuras" ambientada en la Europa de los años treinta. En cuanto a su carrera cinematográfica, el director aún no ha anunciado cuál será su décimo y último largometraje antes de retirarse.