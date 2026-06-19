Quién es Adam Shulman, el marido de Anne Hathaway y padre de sus hijos

La pareja se conoció en 2008 en el Festival de Cine de Palm Springs y se casaron en 2012 en una ceremonia íntima con 150 invitados.

Anne Hathaway confirmó que está embaraza de su tercer hijo junto a su esposo Adam Shulman , con quien mantiene una relación desde hace más de una década.

La noticia fue compartida por la actriz en su cuenta de Instagram , donde publicó un video en el que aparece vestida de blanco, acompañado por la canción "Baby, I’m Yours" .

La actriz de 43 años ya es madre de Jonathan , de 10, y Jack , de 6, fruto de su matrimonio con el productor. La pareja se casó en 2012 tras conocerse en 2008 en el Festival de Cine de Palm Springs.

Anne Hathaway confirmó que está embarazada

Anne Hathaway hizo el anuncio a través de un video en su cuenta de Instagram, donde aparece en un ambiente íntimo, vestida de blanco, caminando hacia cámara con las manos cruzadas sobre el abdomen.

Al descubrir su vientre, sonríe y deja ver claramente el avance del embarazo, en una escena acompañada por la canción "Baby, I’m Yours", de Barbara Lewis.

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Hathaway ya había hablado en distintas entrevistas sobre la maternidad y el impacto que tuvo en su vida. También reconoció que el camino no fue sencillo, ya que atravesó dificultades para quedar embarazada y un aborto espontáneo en 2015, antes de tener a su primer hijo.

"Es algo que deseaba desde hace tiempo y por fin está sucediendo", contó en una entrevista en Entertaiment Tonight, donde explicó no siempre había sido "un proceso en línea recta".

"Creo que hay un silencio en torno a los momentos previos a eso y no todos son felices; de hecho, muchos de ellos son bastante dolorosos. Creo que ese dolor radica en que estas mujeres sentimos que somos las únicas que estamos pasando por ello", añadió.

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Para comunicar que estaba esperando a su segundo hijo con Shulman, compartió una fotografía en Instagram en tono de humor donde decía "No es parte de una película..#2". Luego, en una charla con Vanity Fair habló de ese posteo: "Dado el dolor que sentí al intentar quedarme embarazada, me habría parecido poco sincero publicar algo que transmitiera pura felicidad, sabiendo que la realidad tiene muchos más matices que eso para todo el mundo".

"Es muy duro querer algo tanto y preguntarte si estás haciendo algo mal", recordó.

Sin embargo, al descubrir que aproximadamente la mitad de los embarazos no llegan a término, se motivó a visibilizar el tema: "Pensé: ¿dónde está esta información? ¿Por qué nos sentimos tan aisladas sin motivo? Ahí es donde nos hacemos daño".

Y agregó: "Así que decidí que iba a hablar de ello. Lo que me partió el corazón, me dejó boquiabierta y me dio esperanza fue que, durante los tres años siguientes, casi a diario, una mujer se me acercaba llorando y yo simplemente la abrazaba, porque ella llevaba consigo ese (dolor) y, de repente, ya no era solo suyo".

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El pasado mayo, Anne fue entrevistada para la edición de verano de 2026 de Elle, titulada "The Epic Issue", y ofreció una inusual actualización sobre su vida con sus dos hijos.

Confirmó que están "en una etapa muy divertida en la que nos encanta pasar tiempo juntos, algo que entiendo que puede cambiar". "Bueno, siempre nos encantará pasar tiempo con ellos, pero sus sentimientos hacia nosotros podrían cambiar", dijo entre risas.

"No me sentí completamente arraigada y plenamente integrada hasta que fui madre", declaró Hathaway a la revista WSJ en marzo de 2022, y continuó: "No es que me faltara integridad, sino que me hizo querer ser completamente fiel a mi palabra en todos los sentidos".

Shulman y Hathaway se conocieron en el Festival de Cine de Palm Springs en 2008. En declaraciones a Harper's Bazaar UK en 2013, contó que, en aquel momento, le dijo a un amigo en común: "Me voy a casar con ese hombre. Creo que pensó que estaba un poco loca, y lo estoy un poco, pero también soy simpática".

La ex pareja de la actriz, Raffaello Follieri fue arrestado por fraude, por lo que los comunicadores le preguntaron a la actriz si había "problemas de confianza". Anne detalló: "Fui muy sincera con él. Supe desde el momento en que lo conocí que era el amor de mi vida. También sabía que no podría haberlo conocido en peor momento... Puse mi confianza a prueba con él. (Le dije:) 'Creo, porque necesito creer, que lo que me acaba de pasar fue la excepción y no la regla, y que la gente es buena y tú eres una buena persona, porque lo siento'".

"Y él nunca me hizo daño. Descubrí que el amor que sentía por él me hizo confiar más en todos, y empecé a darme cuenta de en quién me había convertido. Me había perdido a mí misma durante esos años y empecé a ver en quién me había convertido, y ahí... ahí fue cuando las cosas se pusieron difíciles y feas. Tener que perdonarme a mí misma", describió.

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Quién es Adam Shulman: su carrera como actor

Adam Shulman nació el 2 de abril de 1981 en Nueva York, Estados Unidos. Estudió teatro en la Universidad de Brown y desde ahí comenzó a sumar participaciones en proyectos de cine y televisión.

Su recorrido como actor incluye apariciones en series como "The West Wing" y "American Dreams", además de roles secundarios en películas como "Ricki and the Flash: entre la fama y la familia", "The Gold Lunch" y "Los Dukes de Hazzard: El comienzo".

En septiembre de 2012, se casó con Anne Hathaway en una boda íntima, con 150 invitados, en una finca de California.

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Con los años, Shulman amplió su trabajo hacia la producción. Uno de los proyectos más destacados en los que participó fue "Song One", un drama independiente en el que trabajó junto a Hathaway, experiencia que ambos destacaron como significativa a nivel personal y profesional.

"Al principio, tenía curiosidad por ver cómo resultaría. La gente siempre dice que no hay que trabajar con la pareja. Pero me encantó trabajar con él", declaró la actriz a la revista People y añadió: "Es muy bueno en esto y un productor maravilloso. Y siento que aprendí muchísimo de él durante el proceso".

Además de su vínculo con el cine, incursionó en el diseño de joyas con su propia marca, James Banks Design, donde desarrolla piezas artesanales. Fue el mismo quien fabricó el anillo de compromiso que le entregó a su esposa.