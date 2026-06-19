Anne Hathaway confirmó que está embarazada: espera a su tercer hijo junto a su esposo Adam Shulman

La actriz Anne Hathaway confirmó que espera su tercer hijo con su esposo Adam Shulman . La estrella compartió un video en su cuenta de Instagram anunciando la emocionante noticia.

Hathaway se mostró luciendo un vestido blanco, aparece en el video con los brazos cruzados sobre su vientre.

Mientras suena la canción "Baby I'm Yours" de Barbara Lewis , Hathaway baja los brazos para mostrar su creciente barriga. Sonríe, se abraza el vientre y sale corriendo del encuadre. "x Baby, I’m yours x" (x Baby, soy tuya x), escribió en la publicación.

Hathaway y su esposo Shulman ya son padres de dos hijos: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6 .

La actriz de El diablo viste a la moda 2 y su esposo Shulman se casaron en 2012 y ampliaron su familia unos años después. La pareja se convirtió en padres en 2016 con la llegada de su hijo Jonathan y, posteriormente, en 2019, se unió a la familia su hijo Jack.

El pasado mes de mayo, Hathaway fue entrevistada para la edición de verano de 2026 de Elle, titulada "The Epic Issue", y ofreció una inusual actualización sobre su vida con sus dos hijos. Anne dijo que sus hijos están "en una etapa muy divertida en la que nos encanta pasar tiempo juntos, algo que entiendo que puede cambiar". “Bueno, siempre nos encantará pasar tiempo con ellos, pero sus sentimientos hacia nosotros podrían cambiar”, dijo entre risas.

En el pasado, la estrella ha compartido que no se sintió "completamente presente" hasta que se convirtió en madre.

"No me sentí completamente arraigada y plenamente integrada hasta que fui madre", declaró Hathaway a la revista WSJ en marzo de 2022. "No es que me faltara integridad, sino que me hizo querer ser completamente fiel a mi palabra en todos los sentidos".

Añadió: "Y eso significaba dejar de lado cualquier tontería que tuviera en mi interior. Son pequeños respiros que te das a ti misma a veces cuando sabes que no estás dando lo mejor de ti".