Aseguran que Ariana Grande se retirará de la vida pública tras completar su gira musical actual + Agregar ámbito en









Recientemente se informó que Grande no sería parte del reestreno previsto de "Sunday in the Park with George", cuyo estreno está previsto en el Barbican Centre de Londres para el verano boreal de 2027.

La cantante y actriz finaliza su gira el 1 de septiembre.

Ariana Grande se retirará de la vida pública una vez que finalice su gira musical en curso el próximo mes, según indicó un articulo de la revista People.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Un representante afirmó a People que el "trabajo ante el público" de la estrella del pop estadounidense la había sometido a un "escrutinio público interminable y constante". Grande también se ha retirado del reestreno previsto de "Sunday in the Park with George", de Stephen Sondheim, cuyo estreno está previsto en el Barbican Centre de Londres para el verano boreal de 2027.

En un comunicado publicado en su página web, el centro artístico ha indicado que Grande había decidido retirarse de la producción, en la que también iba a participar su compañero de reparto en la película Wicked, Jonathan Bailey. "Sabemos que no debe de haber sido una decisión fácil, y la toma con nuestra total comprensión y apoyo", dice el comunicado.

La razón detrás de la decisión de Ariana Grande de retirarse temporalmente de la vida pública La decisión, según se ha informado, se conoce tras años de especulaciones públicas sobre el aspecto físico y la salud de Grande, un escrutinio que se intensificó tras el estreno, el 31 de julio, de su videoclip "Petal", que acompañó al lanzamiento del álbum del mismo nombre.

En el video, Grande interpreta a una aspirante a artista rechazada repetidamente en las audiciones por un jurado compuesto por hombres, que la describen como "nada especial", "aburrida de ver" y "desesperada", y la acusan de haberse "operado demasiado". Al final del video, ella enciende una motosierra y la dirige hacia el jurado. Grande, ganadora de tres premios Grammy, también fue nominada a un Oscar por su interpretación de Glinda en la primera entrega de Wicked.

Le quedan tres fechas de su gira en Chicago antes de comenzar una serie de 10 noches en el O2 Arena de Londres, donde está previsto que la gira concluya el 1 de septiembre.

Temas Música

People