Barcelona celebrará el centenario de Gabriel García Márquez con una muestra dedicada a su vida y obra + Agregar ámbito en









La muestra, titulada "Gabo y Barcelona", reunirá fotografías inéditas, cartas, objetos personales y documentos que reconstruyen la relación del escritor con la capital catalana, donde vivió entre 1967 y 1975.

El escritor colombiano vivió casi 10 años de su vida en Barcelona.

Barcelona avanza en la organización de una gran exposición dedicada a Gabriel García Márquez con motivo del centenario de su nacimiento, que se celebrará en 2027.

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La muestra, titulada "Gabo y Barcelona", reunirá fotografías inéditas, cartas, objetos personales y documentos que reconstruyen la estrecha relación del escritor colombiano con la capital catalana, donde vivió entre 1967 y 1975 y escribió algunas de sus obras más importantes.

El proyecto es dirigido por el periodista y escritor español Xavi Ayén, comisario de la exposición, quien reveló en una entrevista con portal El Espectador que el equipo trabaja en la recuperación de materiales inéditos mediante visitas a amigos y conocidos del Nobel de Literatura. Según explicó, el objetivo es rescatar documentos y fotografías que permanecen en manos privadas y evitar que se pierdan con el paso del tiempo.

Cómo será la muestra dedicada a García Márquez en Barcelona La exposición prevé inaugurarse en abril de 2027, poco después del centenario del nacimiento de García Márquez, el 6 de marzo, y antes de la celebración del Día del Libro en España, el 23 de abril. Paralelamente, el Instituto Cervantes de Madrid organizará otra gran muestra dedicada al autor de "Cien años de soledad".

Entre las piezas que se exhibirán figuran los overoles que el escritor utilizaba para trabajar, correspondencia, fotografías, objetos personales y el primer ordenador Apple con el que escribió en sus últimos años.

Ayén destacó que García Márquez mantuvo un fuerte vínculo con Barcelona incluso después de abandonar la ciudad, ya que conservó allí un apartamento y regresó con frecuencia hasta poco antes de su muerte. El periodista recordó además que la etapa barcelonesa fue decisiva para la trayectoria literaria del colombiano. En esos años escribió "El otoño del patriarca" y consolidó su relación con figuras centrales del llamado boom latinoamericano, además de mantener un estrecho vínculo con la agente literaria Carmen Balcells y con editores como Carlos Barral. La ciudad también inspiró relatos reunidos posteriormente en "Doce cuentos peregrinos".

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