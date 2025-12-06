¿Quién es Anita Espósito, la hermana de Lali? Mirá su transformación a lo largo de los años

La joven tuvo una aparición especial en un evento y relató la historia emocional detrás de un vestido que guardaba recuerdos personales.

La presencia de Anita Espósito , la hermana de Lali , llamó la atención con su participación en la gala de los Personajes del Año de Revista Gente, junto a muchas figuras destacadas del espectáculo argentino.

Su aparición no solo marcó un momento importante a nivel mediático para ella, sino que también fue el momento en el que aprovechó para compartir una experiencia íntima .

Anita Espósito asistió a la portada de los Personajes del Año , donde habló sobre una prenda que usó en esa gala: un vestido negro al cuerpo con aberturas en las piernas y detalles plateados. El diseño no fue elegido así nomas, ya que tiene un significado especial dentro de su historia personal.

Ella había usado ese mismo vestido en 2019, en un momento de su vida en el que tenía 40 kilos más y en el que se animaba por primera vez a vestir una prenda de diseñador. En una entrevista en un programa de streaming, relató que gran parte de su emoción tenía que ver con traer de vuelta esa prenda y actualizarla a su imagen actual.

Según explicó, decidió adaptarla porque quería reivindicar su experiencia personal con los cambios físicos. Fue una forma de mostrar que sigue siendo la misma persona , aunque su cuerpo haya cambiado.

Anita Esposito ANTES Gentileza - Instagram

Cómo fue modificando su imagen Anita Espósito

Anita relató que ese vestido simbolizaba una etapa atravesada por inseguridades, dificultades para aceptar su cuerpo y la costumbre de postergarse. Años después, percibe que su relación con la imagen agarró otro rumbo y que el cambio es parte de un proceso interno mucho más amplio.

Espósito dice que en ese momento de la vida cargaba peso físico y emocional, algo que definió como una "mochila" que se vuelve difícil de sostener. Ese punto la llevó a hacerse preguntas sobre su propio bienestar y modificar sus hábitos.

Para ella, llevar el mismo vestido no fue un una decisión cualquiera, sino una manera de reconocer su pasado y festejar su presente.