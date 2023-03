Récord de visitas: Careless Whisper de George Michael se une a un selecto club en YouTube

"Careless Whisper", que presenta un riff característico de saxofón, es la octava canción de los años 80 en unirse al club YouTube Billion Views. El primero en hacerlo fue “Sweet Child O' Mine” de Guns N' Roses; los otros son “Take On Me” de A-ha; “Billie Jean” de Michael Jackson; “Never Gonna Give You Up" de Rick Astley; “Girls Just Want to Have Fun” de Cyndi Lauper; “The Final Countdown” de Europe; y "Every Breath You Take" de The Police.