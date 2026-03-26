Las acciones de Meta retroceden a su menor nivel en 11 meses tras un fallo histórico por negligencia + Seguir en









Los fallos, que suman más de u$s380 millones en indemnizaciones, abren la puerta a miles de juicios adicionales y encienden alertas en el mercado sobre el impacto potencial en el balance de las grandes tecnológicas.

Los veredictos podrían sentar un precedente que desafíe las protecciones legales que históricamenta gozaron las grandes plataformas tecnológicas en EEUU. Depositphotos

Las acciones de Meta Platforms caen más del 7% esta jornada, tocando su nivel más bajo en once meses, después de que dos jurados en EEUU declararan a la compañía responsable de no haber advertido ni protegido adecuadamente a usuarios menores de edad. Los fallos reavivaron el temor de los inversores ante un eventual aluvión de multas multimillonarias y litigios derivados, lo que también afectó a otras empresas del sector.

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Un jurado de Los Ángeles condenó el miércoles tanto a Meta como a Alphabet —casa matriz de Google— por la depresión sufrida por una joven que habría desarrollado una adicción a Instagram y YouTube. La indemnización fijada ascendió a u$s6 millones.

En paralelo, en Nuevo México, otro jurado ordenó a Meta desembolsar u$s375 millones por haber engañado a los usuarios sobre la seguridad de sus plataformas para niños y por haber facilitado su explotación.

Meta, Alphabet, Snap y ByteDance —dueña de TikTok— enfrentan en conjunto miles de demandas que las acusan de haber deteriorado la salud mental de adolescentes y jóvenes, aunque las últimas dos empresas alcanzaron acuerdos extrajudiciales antes del inicio del juicio.

Meta y Google.jpg Los litigios contra Meta y Google continúan. ¿Momento bisagra para las redes sociales? Esta fue la primera semana de juicios orales de lo que promete convertirse en una extensa saga judicial. Más de 2.400 causas fueron unificadas ante un único juez en la justicia federal de California, mientras que miles de expedientes adicionales se tramitan de forma consolidada en la justicia provincial del mismo estado.

Los veredictos podrían sentar un precedente que desafíe las protecciones legales que históricamenta gozaron las grandes plataformas tecnológicas en EEUU. Por ese motivo, los papeles de las empresas tecnológicas involucradas experimentan una jornada bajistas. Meta cae más de 7%, cotizando en su nivel más bajo desde mediados de abril del año pasado. Por su parte, las acciones de Alphabet cae 2,6%, su cotización más baja desde noviembre. Sin embargo, quien se lleva la peor parte es Snap, que se encuentra en su mínimo histórico tras caer 12% en la rueda de este jueves.

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