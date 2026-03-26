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26 de marzo 2026 - 15:02

Las acciones de Meta retroceden a su menor nivel en 11 meses tras un fallo histórico por negligencia

Los fallos, que suman más de u$s380 millones en indemnizaciones, abren la puerta a miles de juicios adicionales y encienden alertas en el mercado sobre el impacto potencial en el balance de las grandes tecnológicas.

Los veredictos podrían sentar un precedente que desafíe las protecciones legales que históricamenta gozaron las grandes plataformas tecnológicas en EEUU.

Los veredictos podrían sentar un precedente que desafíe las protecciones legales que históricamenta gozaron las grandes plataformas tecnológicas en EEUU.

Depositphotos

Un jurado de Los Ángeles condenó el miércoles tanto a Meta como a Alphabetcasa matriz de Google— por la depresión sufrida por una joven que habría desarrollado una adicción a Instagram y YouTube. La indemnización fijada ascendió a u$s6 millones.

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Meta, Alphabet, Snap y ByteDance —dueña de TikTok— enfrentan en conjunto miles de demandas que las acusan de haber deteriorado la salud mental de adolescentes y jóvenes, aunque las últimas dos empresas alcanzaron acuerdos extrajudiciales antes del inicio del juicio.

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Los litigios contra Meta y Google continúan.

Los litigios contra Meta y Google continúan.

¿Momento bisagra para las redes sociales?

Esta fue la primera semana de juicios orales de lo que promete convertirse en una extensa saga judicial. Más de 2.400 causas fueron unificadas ante un único juez en la justicia federal de California, mientras que miles de expedientes adicionales se tramitan de forma consolidada en la justicia provincial del mismo estado.

Los veredictos podrían sentar un precedente que desafíe las protecciones legales que históricamenta gozaron las grandes plataformas tecnológicas en EEUU. Por ese motivo, los papeles de las empresas tecnológicas involucradas experimentan una jornada bajistas.

Meta cae más de 7%, cotizando en su nivel más bajo desde mediados de abril del año pasado. Por su parte, las acciones de Alphabet cae 2,6%, su cotización más baja desde noviembre. Sin embargo, quien se lleva la peor parte es Snap, que se encuentra en su mínimo histórico tras caer 12% en la rueda de este jueves.

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