Regreso de Linkin Park: el hijo de Chester Bennington acusó de "traidor" a Mike Shinoda

Jaime, uno de los hijos del fallecido cantante, apuntó fuertemente contra Shinoda y el regreso de la banda.

Mike Shinoda y Chester Bennington.

El hijo de Chester Bennington, Jaime, criticó a Mike Shinoda tras el regreso de Linkin Park con la nueva vocalista Emily Armstrong, acusándolo de "traicionar la confianza" de los fans.

Los comentarios llegan después de que Linkin Park anunció su regreso a través de un evento transmitido en vivo el jueves pasado (5 de septiembre), con el debut de Armstrong, ex-Dead Sara, como su nueva cantante.

La revelación se produjo después de semanas de especulaciones después de que la banda compartiera una misteriosa cuenta regresiva con sus seguidores. Su regreso sorpresa los vio interpretar una nueva canción llamada 'The Emptiness Machine' y algunos clásicos de Linkin Park, anunciar un nuevo álbum 'From Zero' y compartir detalles de una breve gira mundial .

Armstrong se une a la formación en lugar del fallecido vocalista Chester Bennington, quien murió en 2017. Inicialmente, la recepción fue en gran medida positiva entre los artistas y los fanáticos, pero pronto surgió la controversia después de que se supo que el cantante aparentemente tenía vínculos con la Cienciología y el violador convicto Danny Masterson. Esto salió a la luz después de que un mensaje enviado a Armstrong por el cantante de The Mars Volta y el ex líder de At The Drive-In, Cedric Bixler-Zavala, recirculó durante el fin de semana.

Su esposa, Chrissie Carnell Bixler, había acusado a Masterson de violarla mientras estaban en una relación, habiendo testificado en 2022. Anteriormente presentó una demanda civil por separado contra él y recurrió a Instagram el 7 de septiembre para compartir capturas de pantalla que resaltaban los vínculos de Armstrong con Masterson. El mensaje de Jaime Bennington contra Mike Shinoda y el regreso de Linkin Park Jaime Bennington, el hijo del fallecido líder, ha recurrido a las redes sociales para compartir sus pensamientos sobre la reforma con Armstrong y criticar a Shinoda por "traicionar" a los fans de Linkin Park con la decisión. Anoche (8 de septiembre), Bennington compartió en Instagram Stories una captura de pantalla de comentarios recientes hechos por Shinoda en los que el miembro fundador se refirió a cómo los fans podrían necesitar “tiempo para asimilar” la vuelta de la banda con Armstrong. En los comentarios, Shinoda también dijo que aquellos que le “falten el respeto” debido a la decisión “perderán mi respeto a cambio”. image.png “¡Hola Mike! A la gente no le resulta difícil aceptar la perspectiva de que Linkin Park se reinvente”, escribió Bennington. “Les resulta difícil aceptar cómo: Contrataste a tu amiga de muchos años @emilyarmstrong para reemplazar a @chesterbe sabiendo la historia de Emily en la iglesia y su historia como aliada de @dannymasterson”. Continuó, también acusando a Shinoda de “borrar silenciosamente la vida y el legado de mi padre en tiempo real […] durante el mes internacional de prevención del suicidio” y “negarse a reconocer el impacto de contratar a alguien como Emily, sin siquiera una declaración aclaratoria sobre la variedad de víctimas que conforman su base principal de fans”. La declaración más fuerte de Bennington fue cuando indicó que no se trata simplemente de un choque que las personas deban procesar y entender, sino de algo que traicionó la confianza otorgada por décadas de fans y seres humanos, incluyendo a él mismo. “Lo que has hecho no es algo a lo que la gente se tenga que acostumbrar, no es un shock que la gente tenga que procesar y entender. Has traicionado la confianza depositada en ti por décadas de fans y seres humanos que te apoyan, incluido yo mismo. Confiamos en que serías mejor persona. Para ser el cambio. Porque nos prometiste que esa era tu intención. Ahora estás senil y sordo. Loco. A estas alturas apostaría a que lo único que conoces es la falta de respeto. ¡No me engañaste!”

