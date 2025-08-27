Prime Video reveló el primer adelanto de "Juego Sucio", película protagonizada por Mark Wahlberg

Prime Video anunció hoy el estreno global de Juego Sucio, el thriller de acción dirigido por Shane Black, que estará disponible en más de 240 países y territorios alrededor del mundo a partir del 1 de octubre.
Prime Video también reveló el primer vistazo oficial de la película, protagonizada por Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield y Rosa Salazar.
De qué trata Juego Sucio
En Juego Sucio, Parker (Mark Wahlberg), un ladrón profesional, planea el golpe más ambicioso de su carrera junto a su socio Grofield (LaKeith Stanfield), la letal Zen (Rosa Salazar) y un equipo altamente capacitado. Pero lo que empieza como un atraco perfecto pronto se complica cuando descubren que su objetivo los enfrenta cara a cara con la mafia de Nueva York, en una historia cargada de acción, astucia y giros inesperados.
Además de Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield y Rosa Salazar, se suman al elenco de Juego Sucio, Keegan-Michael Key, Chukwudi Iwuji, Nat Wolff, Thomas Jane y Tony Shalhoub.
La película, basada en la famosa saga literaria Parker, creada por Richard Stark, está dirigida por Shane Black y escrita por Shane Black, Charles Mondry y Anthony Bagarozzi.
La producción está a cargo de Jules Daly, Marc Toberoff y James W. Skotchdopole, con la participación de Susan Downey, Robert Downey Jr., Charles Mondry y Anthony Bagarozzi como productores ejecutivos.
