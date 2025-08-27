Prime Video reveló el primer adelanto de "Juego Sucio", película protagonizada por Mark Wahlberg







La película, dirigida por Shane Black, se estrenará en Prime Video el 1 de octubre en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Juego Sucio llega a Prime Video.

Prime Video anunció hoy el estreno global de Juego Sucio, el thriller de acción dirigido por Shane Black, que estará disponible en más de 240 países y territorios alrededor del mundo a partir del 1 de octubre.

Prime Video también reveló el primer vistazo oficial de la película, protagonizada por Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield y Rosa Salazar.

De qué trata Juego Sucio En Juego Sucio, Parker (Mark Wahlberg), un ladrón profesional, planea el golpe más ambicioso de su carrera junto a su socio Grofield (LaKeith Stanfield), la letal Zen (Rosa Salazar) y un equipo altamente capacitado. Pero lo que empieza como un atraco perfecto pronto se complica cuando descubren que su objetivo los enfrenta cara a cara con la mafia de Nueva York, en una historia cargada de acción, astucia y giros inesperados.

Juego Sucio - Tráiler Oficial _ Prime Video El tráiler oficial de la película que se estrenará en octubre.

Además de Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield y Rosa Salazar, se suman al elenco de Juego Sucio, Keegan-Michael Key, Chukwudi Iwuji, Nat Wolff, Thomas Jane y Tony Shalhoub.

La película, basada en la famosa saga literaria Parker, creada por Richard Stark, está dirigida por Shane Black y escrita por Shane Black, Charles Mondry y Anthony Bagarozzi. La producción está a cargo de Jules Daly, Marc Toberoff y James W. Skotchdopole, con la participación de Susan Downey, Robert Downey Jr., Charles Mondry y Anthony Bagarozzi como productores ejecutivos.