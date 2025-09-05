Revelaron cuál es el proyecto secreto en el que David Bowie trabajó antes de su muerte

Una muestra trae a la luz por primera vez material sobre el último trabajo artístico del músico antes de su muerte.

El proyecto final secreto de David Bowie ha sido revelado después de ser hallado en el estudio del fallecido músico.

En 2016, Bowie compartió su última oferta creativa en el álbum "Blackstar" , que se lanzó solo unos días antes de su fallecimiento y lo vio enfrentar su propia mortalidad en medio de una batalla de 18 meses contra el cáncer .

Ahora, se conoció que pasó sus últimos meses trabajando en un proyecto separado, descrito en sus notas como un "musical del siglo XVIII" titulado The Spectator , cuyos detalles mantuvo en secreto, y cuya existencia permaneció desconocida incluso para sus colaboradores más cercanos hasta que se descubrieron las notas encerradas en su estudio en 2016.

La habitación siempre estaba cerrada con llave, accesible solo para Bowie y su asistente personal, así que todas sus notas manuscritas permanecieron intactas hasta que los archivistas comenzaron a catalogar sus pertenencias. Ahora han sido donadas al Museo Victoria y Alberto, junto con el resto del archivo de Bowie.

Los fans podrán verlas cuando se inaugure el Centro David Bowie en el V&A East Storehouse en Hackney Wick el 13 de septiembre, con The Last Dinner Party y Nile Rodgers curando exhibiciones especiales .

Junto con 90.000 artículos relacionados con el icónico artista, la colección rastreará los "procesos creativos de Bowie como innovador musical, ícono cultural y defensor de la autoexpresión y la reinvención", y ha sido adquirida por el V&A a través de David Bowie Estate, la Blavatnik Family Foundation y Warner Music Group.

Las fotografías de las notas del músico compartidas con la BBC muestran que Bowie estaba muy interesado en el desarrollo del arte y la cultura en el Londres del siglo XVIII, y también se sentía atraído por las historias sobre bandas criminales y el famoso ladrón “Honest” Jack Sheppard.

De haber completado el musical, The Spectator habría hecho realidad una de las ambiciones de toda la vida de Bowie. En 2002, habló sobre su ambición de escribir para teatro, y le dijo a John Wilson de BBC Radio 4 : "Supongo que podría haber escrito para teatro en mi sala de estar, pero creo que la intención era llegar a un público bastante grande".

Poco antes de morir, Bowie escribió el musical Lazarus con Enda Walsh, que se inspiró en la novela de Walter Tevis El hombre que cayó a la Tierra, cuya adaptación cinematográfica de 1976 protagonizó Bowie.

El espectáculo se presentó por primera vez durante una temporada de seis semanas en Nueva York a fines de 2015 y principios de 2016 y luego se trasladó al Teatro Kings Cross de Londres desde noviembre de 2016 hasta enero de 2017.

Las canciones del musical fueron posteriormente lanzadas como un álbum póstumo y también se convirtieron en una experiencia de realidad virtual .