Ricardo Arjona en Córdoba 2026: cuándo salen a la venta las entradas y cuáles son los precios

El cantautor guatemalteco regresa con un nuevo show; hay expectativa por la demanda y el valor de los tickets.

Arjona llega a Argentina y tendrá una escala en la provincia de Córdoba.

El regreso de Ricardo Arjona a la Argentina ya genera movimiento entre sus seguidores. Córdoba será una de las paradas clave de su nueva gira, y como suele pasar con el artista, la expectativa por las entradas es alta . Con una trayectoria que combina baladas, letras filosas y puestas en escena cuidadas, Arjona logró consolidar un público fiel en el país.

Esta vez, el tour llega bajo el nombre "Lo que el seco no dijo", una propuesta que retoma su estilo narrativo y promete un espectáculo con fuerte impronta conceptual. El desafío logístico y la demanda vuelven a estar en el centro de la escena.

El recital está programado en la ciudad de Córdoba, uno de los puntos habituales en las giras internacionales. El lugar elegido es el Estadio de Instituto , un espacio que permite albergar a miles de personas y que ya fue sede de shows de gran convocatoria.

Aunque la fecha puntual genera expectativa, también abre interrogantes logísticos: accesos, horarios y disponibilidad de transporte. Son detalles que, para los fans, terminan siendo casi tan importantes como el recital en sí.

La venta de entradas suele dividirse en etapas. Por un lado, aparecen las preventas exclusivas con determinados medios de pago; por otro, la venta general abierta a todo el público. En este caso, el horario de inicio será clave , ya que la demanda promete ser intensa.

Los tickets estarán disponibles a través de plataformas digitales oficiales, lo que implica que la compra será mayormente online. Esto agiliza el proceso, aunque también genera cierta competencia: miles de personas intentando acceder al mismo tiempo.

Precios de los tickets para Ricardo Arjona en el Estadio de Instituto

Uno de los puntos más consultados tiene que ver con los valores. Los precios varían según la ubicación dentro del estadio, con opciones que van desde sectores más accesibles hasta ubicaciones preferenciales cerca del escenario.

En líneas generales, la estructura de precios sigue el esquema habitual: campo, plateas y sectores VIP. Cada categoría ofrece una experiencia distinta, tanto en visibilidad como en cercanía con el artista.

Como suele ocurrir en este tipo de eventos, los valores pueden generar debate. Para algunos, son elevados; para otros, responden al nivel de producción y a la trayectoria del artista. A eso se suma el contexto económico local, que influye en la percepción del costo.

Arjona Ricardo Calderón

Qué esperar de la gira "Lo que el seco no dijo" en Córdoba

El nuevo tour de Ricardo Arjona llega con una propuesta que combina música, relato y puesta en escena. Fiel a su estilo, el artista apuesta por shows que no son solo recitales, sino experiencias narrativas. Se espera un recorrido por sus clásicos, junto con material más reciente. Canciones que marcaron distintas etapas de su carrera suelen convivir en el setlist, generando momentos de conexión con el público. La interacción con los fans es uno de sus sellos.

También hay expectativa por la escenografía y los recursos visuales. En giras anteriores, Arjona apostó por conceptos teatrales y estructuras poco convencionales. Si bien no siempre se adelantan detalles, el antecedente marca una vara alta.