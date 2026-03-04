De cuánto es la fortuna de Ricardo Arjona, el cantante que trasciende generaciones + Seguir en









Uno de los artistas más escuchados en América del Sur, vendió millones de discos y este año vuelve a la Argentina.

En 2026 hará una gira internacional y llegará a la Argentina. Imagen: Rolling Stone

Ricardo Arjona es uno de los cantautores más populares de la música hispanoamericana, con una trayectoria de más de tres décadas y canciones que conocen millones de personas en todo el mundo. Su carrera como cantante y compositor lo convirtió en una figura clave del pop latino y le permitió construir una fortuna de varios millones de dólares.

Nacido en Guatemala, Arjona se destacó por sus letras poéticas y por mezclar distintos estilos musicales como el pop, el rock y los ritmos latinos. A lo largo de su carrera lanzó numerosos discos y vendió más de 20 millones de copias, consolidándose como uno de los artistas más influyentes de su generación.

Ricardo Arjona Es uno de los artistas más escuchados en América del Sur y construyó una fortuna de millones de dólares. Imagen: Prensa Arjona La historia de Ricardo Arjona y su marca en la música El reconocimiento internacional de Ricardo Arjona llegó a comienzos de los años 90 con discos como Animal Nocturno e Historias, que lo posicionaron como una voz única dentro de la música latina. Con el paso del tiempo mantuvo su popularidad gracias a su estilo de composición personal y a canciones que combinan historias de amor con reflexiones sociales, lo que le permitió sostener una carrera extensa y exitosa.

Además de su éxito discográfico, Arjona se caracteriza por sus giras multitudinarias. En 2026 volverá a presentarse en Argentina con una serie de recitales que marcarán un récord: alcanzará 13 shows en el Movistar Arena, con varias funciones agotadas, confirmando su enorme convocatoria en el país.

De cuánto es el patrimonio de Ricardo Arjona Según los sitios especializados en finanzas de celebridades, Ricardo Arjona tiene un patrimonio estimado en alrededor de 25 millones de dólares. La mayor parte de su fortuna proviene de la venta de discos, las giras internacionales y los derechos de sus canciones.

El cantante también logró sostener su patrimonio gracias a una carrera estable y a proyectos propios, como su sello discográfico independiente, que le permitió tener mayor control artístico y comercial sobre su música. Con una trayectoria consolidada y recitales que siguen agotando entradas, su fortuna continúa ligada al éxito que mantiene en distintos países.

