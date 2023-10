Ricardo Darín habló sobre la versión norteamericana de Nueve Reinas: "No entendieron nada"

La remake en cuestión se llamó Criminal , se estrenó en el año 2004, fue dirigida por Gregory Jacobs y estuvo protagonizada por John C. Reilly, Diego Luna y Maggie Gyllenhaal . Pese a los nombres, la película no fue un éxito comercial, ni tampoco fue bien reconocida por la crítica especializada. Y, según se supo hoy, tampoco tiene el visto bueno de Darín.

“Por empezar, si alguien la vio, se llama Criminal. Los dos tipos andan en un Mercedes, que está bien, no es el último modelo, pero es un Mercedes. Y la historia de Nueve Reinas es la de dos chabones a pie haciendo yeitesen la calle. Y además se equivocaron en el cast, porque John C. Reilly tiene una cara muy confiable. Y en Estados Unidos -y esto lo digo con todo el cariño y el respeto que le tengo al chico Luna (Diego)-, no es precisamente la imagen del más confiable. Y acá era al revés. Acá era Gastón el buenito y yo el cagador. Hicieron una mala lectura”, argumentó Darín su postura.