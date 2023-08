Ricardo Mollo, Gustavo Santaolalla y León Gieco se unen en una canción con fines benéficos

Ricardo Mollo , Gustavo Santaolalla y León Gieco se unieron en una canción con fines benéficos que tendrá un pre-estreno a las 17 de hoy a través de las redes sociales de distintas organizaciones no gubernamentales y, a partir de las 21, estará disponible en plataformas.

Cómo surgió "Tu razón de ser"

“La canción surge en ese rato donde estuvimos en casa guardados. Agarré una guitarra que tenía cuatro cuerdas y empecé a hacer unos acordes. En un momento se me ocurrió a esa melodía sumarle voces, sumé las voces y lo llamé a Pedro Irigaray, que es quien hizo la letra. Y le digo 'mirá, tengo esta letra, que me hace acordar a una cosa entre (salvando las distancias) Los Beatles y Crosby, Stills and Nash. Luego, en un cruce con León le digo 'tengo esta canción', se la mandé y le gustó mucho. Y le dije que pensé que estaba bueno hacerla juntos con Gustavo", dijo Mollo a través de un comunicado de prensa.