El creador de "House of the Dragon" dio nuevos detalles sobre la tercera temporada de la serie







La serie de fantasía épica se centra en un conflicto conocido como la Danza de los Dragones, en el que dos facciones de Targaryen se enfrentan por el Trono de Hierro.

El spin-Off de Game of Thrones llegará a HBO Max en algún momento de 2026.

Desde que la segunda temporada de House of the Dragon terminó hace más de un año, la tercera temporada está cada vez más cerca, pero aún hay muy poca información al respecto. Sin embargo, poco a poco se van anunciando nuevos miembros del reparto, y se han publicado algunas pistas sobre la historia en entrevistas, lo que genera expectativas para la tercera entrega del spin-off de Game of Thrones.

Aunque los detalles son confusos, la reciente y vaga descripción del showrunner Ryan Condal debería generar esperanzas para la próxima entrega de la épica serie de televisión de fantasía, ya que House of the Dragon parece estar inclinándose por lo que mejor sabe hacer: el espectáculo.

En su podcast, The Stuff Dreams Are Made Of, Condal adelantó una tercera temporada más grande y mejor, y eso es exactamente lo que House of the Dragon necesita.

La tercera temporada de House of the Dragon será aún más grande Con dragones gigantes, los Siete Reinos en guerra y una profecía que conecta directamente con Game of Thrones, House of the Dragon tiene un alcance considerable, pero Condal confirma que la tercera temporada lo ampliará. Aunque aún se está trabajando en ello, Condal se muestra sorprendido por la magnitud del proyecto, y afirma: "Sabía que era más grande que la segunda temporada, pero no creo haberme dado cuenta de cuánto".

El showrunner ya informó a los fans que será una temporada llena de acontecimientos, revelando que, en solo ocho episodios, cubrirá cuatro eventos importantes del libro. Según el final de la segunda temporada, House of the Dragon debe enfrentar otra batalla, específicamente, si la cronología de Fire & Blood sirve de referencia, la Batalla del Gaznate, que casi con seguridad ocupará uno de esos cuatro espacios. El resto promete mantener la tercera temporada avanzando a un ritmo vertiginoso a medida que la serie salta de un conflicto a otro, mostrando lo brutal y sangrienta que puede ser esta guerra. La fecha de estreno de la temporada tres de House of the Dragon todavía no fue confirmado.