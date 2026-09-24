Macklemore anuncia la gira "Free Palestine" tras la polémica con Ed Sheeran + Agregar ámbito en









El rapero estadounidense ofrecerá tres conciertos en Dublín, París y Londres los días 26, 29 y 30 de octubre, con invitados especiales aún por confirmar.

El rapero anunció una serie de shows a beneficio de Palestina.

A pocos días de que Macklemore fuera excluido de la gira de Ed Sheeran por sus declaraciones a favor de Palestina durante sus actuaciones, el rapero estadounidense anunció el jueves su propia gira "Free Palestine Tour", cuyas ganancias se destinarán íntegramente a organizaciones pro-palestinas.

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Macklemore ofrecerá tres conciertos en Dublín, París y Londres los días 26, 29 y 30 de octubre, con invitados especiales aún por confirmar. Anunció que las fechas de su gira por Estados Unidos se darán a conocer más adelante.

“Si algo nos han demostrado estas últimas semanas, es que algo ha cambiado en los últimos tres años”, escribió Macklemore en Instagram. “Ha habido un despertar colectivo en torno a la liberación palestina, el poder de los multimillonarios que intentan censurar ese clamor y lo que esperamos de los artistas hoy en día. Estamos en 2026. Mantenerse apolítico durante un genocidio ya no funciona. La gente les pide a los artistas que se involucren, que se informen y que formen parte de la comunidad. Que usen el escenario para algo más que entretenimiento. Que se opongan cuando el clamor por una Palestina libre se tope con intentos de silenciarlo”.

Macklemore escribió que "lo que me pasó es más grande que un artista o un escenario".

“Cuando la clase multimillonaria puede decidir qué voces se permiten en el escenario y cuáles son demasiado peligrosas para escuchar, todos deberían prestar atención”, dijo.

El rapero dijo que había “dedicado la última semana a contactar a artistas que se han manifestado y han usado sus escenarios para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino, sin importar las consecuencias. Artistas que entienden que nuestras plataformas significan muy poco si solo estamos dispuestos a usarlas cuando es seguro”. View this post on Instagram La salida de Macklemore de la gira de Ed Sheeran El anuncio de Macklemore se produce después de que fuera excluido de la gira de Sheeran, luego de que el dueño de los New England Patriots, Robert Kraft, y otros propietarios de equipos de la NFL le dieran a Sheeran un ultimátum: o lo expulsaban o no organizarían sus conciertos. El propio Sheeran ha recibido fuertes críticas por esta decisión, y muchos lo han reprochado por ceder, no apoyar a Macklemore y evitar tomar partido en el asunto. Sheeran abordó la controversia durante su concierto en Filadelfia la semana pasada, diciéndole al público: "En mi carrera, intento no ser un comentarista político de ningún tipo, porque quiero que mi música y mis conciertos traten sobre la unidad". Añadió además: "Lo que ocurrió en Israel y en el Festival de Música Nova el 7 de octubre fue horrible y agravó siglos de dolor judío. Lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado".