En medio de las críticas al país, María Becerra ondeó una bandera argentina en un show en España + Agregar ámbito en









El episodio ocurrió en medio de las repercusiones que dejó la derrota de la Selección frente a España y de los mensajes críticos hacia la Argentina en distintos ámbitos internacionales.

"La nena de Argentina" volvió a mostrar su apoyo al país durante un show en vivo.

Tras haber interpretado el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026, María Becerra retomó su gira por España y protagonizó un momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Durante su presentación en el BARTS Festival de Barcelona, la artista desplegó una bandera argentina sobre el escenario y fue ovacionada por el público.

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El episodio ocurrió en medio de las repercusiones que dejó la derrota de la Selección frente a España y de la circulación de mensajes críticos hacia la Argentina en distintos ámbitos internacionales. Sin embargo, lejos de generar una reacción negativa, el gesto fue recibido con aplausos, gritos y muestras de apoyo por parte de los asistentes al recital.

María Becerra y un gesto que se viralizó en redes sociales Las imágenes comenzaron a difundirse en X, donde numerosos usuarios destacaron la actitud de la cantante y la respuesta del público español. En los videos se observa a Becerra sonriendo mientras sostiene la bandera argentina y saluda a los presentes.

En medio de las críticas a la Argentina, Becerra ya había expresado su postura a través de sus historias de Instagram. Allí defendió al país y manifestó el orgullo que siente por su país.

"No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto", escribió junto a una bandera nacional.

Además, invitó a quienes opinan desde el exterior a conocer el país antes de emitir juicios. "Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa", expresó. Para cerrar su mensaje, agradeció el cariño de sus seguidores y recordó con emoción su participación en la ceremonia previa a la final del Mundial. "Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre", concluyó.