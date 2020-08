Grabaciones

=“Workingman’s Dead - 50th Aniversary Edition”, Grateful Dead - Rhino 034984855.

Sorprende “Folklore”, de Taylor Swift

Hace tiempo no aparecía un fenómeno como el de este “Folklore”, imprevisto nuevo álbum de Taylor Swift que no sólo está batiendo records comerciales (vendió un millón y medio de copias sólo en el primer día de su lanzamiento, además de docenas de millones de reproducciones en las plataformas digitales), sino que además es una pequeña obra maestra que muestra a la cantante que alguna vez fue country con un nuevo estilo más agridulce y sombrío, propio de nuestra época. De hecho, Swift no tenia previsto entrar al estudio este año, pero aprovechó la falta de shows y convocó a su habitual colaborador, Jack Antonoff, productor, compositor y talentoso multinstrumentista, y también -en forma más sorprendente- a un gran músico de rock indie, Aaron Desnner del grupo The National. La combinación da lugar a esos discos que funcionan como un clásico automático, con grandes canciones, letras inspiradas y sutilezas sonoras minimalistas, como las notas de piano del primer track “The 1” que van atrapando al oyente casi sin que se dé cuenta. Los seguidores de la cantante apreciarán esta brillante madurez artística, y seguramente aquellos que no le prestaban demasiada atención quedarán sorprendidos.

D.C.

=“Folklore”, Taylor Swift - Republic 3053480.