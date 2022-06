Juanse cumple 60 años: con el rock and roll como bandera

"Desde que tengo nueve años que dicen que el rock and roll va a desaparecer. Voy a hacer una fiesta de 50 aniversario de las veces que se dijo que no había más rock and roll”, ironizó en una entrevista reciente con la agencia Télam.

Juanse es quizás el máximo exponente, y mayor referente, de un sub género que se conoce como "rock stone" o "rock rollinga", esto debido a su profunda ligazón a los Rolling Stones. Con los Ratones Paranoicos fueron una especie de embajada stone en nuestro país, eso les generó una amplia legión de seguidores, pero también les ocasionó ser denostados por cierto arco purista del rock nacional.

Más allá de las criticas Juanse puede jactarse de tener la amistad y el respeto de los artistas más grandes de nuestro rock, entre ellos el recordado (y extrañado) Luis Alberto Spinetta quien varias veces compartió escenario con él y además le dio quizás uno de los mayores honores que haya tenido, el flaco grabó su propia versión de Sucia Estrella para su albúm San Cristofaro.

Si hablamos de grandes de nuestro rock no podemos dejar de mencionar a Charly García y a Pappo, enemigos íntimos que tenía algo en común, su amistad con Juanse. En una charla que tuvo vía zoom con Andrés Ciro Martínez durante la cuarentena, ambos músicos deleitaron a sus seguidores con grandes anécdotas, entre ellas la de los roces que tuvieron Charly y el Carpo durante la grabación del MTV Unplugged de 1998. Allí Juanse detalló como ambos músicos se sacaron chispas durante su presentación, pero la música (y el apreció que ambos tenían por él) pudo más.

Volviendo a los inicios, de la mano de sus primeros tres discos, los Ratones Paranoicos lograron adueñarse de la movida underground con una propuesta sonora y estética diferente a la que predominaba en la década de los ochenta. Eran épocas de grafitis, Cemento, oscuridad, transpiración y un sonido crudo que de a poco iría mutando hacia el sonido característico que los haría sonar en todos lados.

rocanrol-cowboys.jpg Ratones Paranoicos - Rocanrol Cowboys Netflix

La llegada de la década del noventa vería a los Ratones firmar contrato con Sony, y a partir de allí se daría una sucesión de hechos que los marcarían para siempre: trabajar con Andrew Loog Oldham histórico productor los Rolling Stones, ser parte fundamental del primer show de Keith Richards en la Argentina, la grabación del disco Hecho en Memphis que contó con la participación de Mick Taylor y ser teloneros de los Rolling Stones en su primera visita al país en 1995.

Paralelamente a su liderazgo en los Ratones, Juanse grabó un disco solista llamado Expresso Bongo (1997). El lanzamiento estuvo acompañado por rumores de disolución por parte de la banda. Algo que finalmente no paso pero los excesos de Juanse, tanto en su posición dentro de la banda como un líder autoritario, y fuera de ella, abusando de las drogas y el alcohol tensaban la cuerda cada vez más.

La llegada de “el zorrito” Fabian Quintiero como nuevo bajista le dio cierto aire fresco a la banda, esto se vería plasmado en el éxito de “Para Siempre” y el disco “Girando”. Sin embargo, Quintiero dejaría a los ratones en 2007 dándose el retorno de Pablo Memi luego de diez años alejado. Pero para que una historia se precie de ser buena debe haber una caída real que de paso a una posterior resurrección. Así paso en este caso: en 2011 Juanse anunciaba su alejamiento de la banda, el resto de los integrantes se enteraban por los medios.

El parate de la banda dio pie para que continúe con su carrera solista, ese año editó Baldíos lunares. Para 2013 terminó de conformar su grupo solista llamado Juanse y las Fieras Lunáticas junto con Pedi (ex Jóvenes Pordioseros), Ponch (ex La 25) y Gaby Pérez. Juntos editan el álbum Rock es amor igual.

En 2014 se edita el álbum Pappo x Juanse con canciones de su amigo Norberto Napolitano. En el 2017 se dio un momento muy esperado por sus seguidores con el regreso de los Ratones a los escenarios en un recital multitudinario en el Hipódromo de Palermo. Fue fundamental la intervención de Fernando Szereszvsky manager de Juanse, quien se puso como cometido la reunión y logró que se limaran asperezas dentro del seno del grupo.

Hoy Juanse esta cumpliendo 60 años y lo festejará a lo grande con un show agotado con gran anticipación en el mítico Luna Park. El músico estará acompañado por su actual banda Mustang Cowboys que alinea a su excompañero en Ratones Paranoicos el bajista Pablo Memi; al guitarrista Ponch y al baterista Juan Colonna. Será un show que promete un repaso por sus canciones clásicas de los Ratones como las de su etapa solista, invitados, emociones y sobre todo mucho rock and roll.