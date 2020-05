Little Richard, el hombre que inventó el rock'n roll

Little Richard murió hace dos días a los 87 años. Había nacido en Georgia, hijo de un diácono evangelista que lo trataba bastante mal. Ricardito (con ese nombre salían sus discos en la Argentina) tenía un cuerpo muy pequeño y una enorme cabezota, y sus brazos y piernas tenían medidas asimétricas. Pero a partir de “Tutti Fruti” la vida de Little Richard cambió radicalmente, convirtiéndose, junto a Chuck Berry y Bo Diddley, en uno de los pocos artistas negros que podían competir con pesos pesados blancos como Elvis, Bill Haley o el otro gran pianista rockero, Jerry Lee Lewis, que con la muerte de Little Richard se ha convertido en el único pionero del rock con vida.

Con su look y sus notables aullidos, Little Richard no sólo influyó sobre James Brown y Prince, sino inclusive sobre a Paul McCartney, que como se puede escuchar en la versión de los Beatles de “Long Tall Sally” imitó su manera de dar grititos agudos al final del estribillo. Richard habia estado con los Beatles en Hamburgo cuando nadie los conocia. Y cuando salió de gira por Inglaterra en 1964, el cantante de hits como “Lucille” y “Ready Teddy” tocó con ellos casi como teloneros, y lo mismo sucedió con los Rolling Stones. Ricardito era muy convocado para todos programas de la TV estadounidense de toda las épocas, donde confesaba sus adicciones y su homosexualidad, aunque tambien tuvo intervalos donde dejo la música para convertirse en pastor evangélico, también con bastante éxito.