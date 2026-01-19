Roger Waters polémico: defendió al régimen de Irán y sostuvo sus críticas a Ozzy Osbourne

Los Osbournes tuvieron un altercado con el ex miembro de Pink Floyd recientemente tras la muerte de Ozzy.

Roger Waters redobló la apuesta con sus comentarios sobre Ozzy Osbourne después de su muerte y además de pronunció en defensa del régimen de Irán.

Los Osbournes tuvieron un altercado con el ex miembro de Pink Floyd recientemente, cuando este último participó en una entrevista con el podcast The Independent Ink poco después de la muerte de Ozzy, y dijo que no era fan de él, de su tiempo en televisión o de su música.

“Salió en la tele durante siglos con sus idioteces y disparates”, dijo. “ No me importa Black Sabbath, nunca me importó , no me interesa arrancarles la cabeza a mordiscos a los pollos ni lo que sea que hagan. Me da igual”.

En respuesta, Jack Osbourne recurrió a las redes sociales para criticar a Waters por ser "patético y estar fuera de onda", y agregó: "Mi padre siempre pensó que eras un imbécil, gracias por demostrarle que tenía razón".

Luego, en un episodio del podcast The Osbournes, Sharon también le respondió a Waters: "No tiene carisma, parece Frankenstein. Está loco, no es relevante hoy en día. A nadie le cae bien".

Roger Waters sostiene sus críticas a Ozzy Osbourne y habló sobre Irán

Ahora, en una nueva entrevista con Piers Morgan, se le preguntó a Waters sobre sus comentarios y si se arrepentía de haberlos dicho tan pronto después de la muerte de Osbourne.

"Esos comentarios, no niego haberlos dicho, surgieron en medio de una larga entrevista", admitió Waters antes de defenderlos. "¿Tiene que gustarme todos los grupos de rock que han existido o la gente que les arranca la cabeza a los murciélagos?".

Al preguntársele si se disculparía con Sharon, Waters respondió que no. "Obviamente no tenía ni idea de que Sharon Osbourne estaría viendo un podcast", dijo Waters. "No es que tenga tiempo para Sharon Osbourne, es una sionista furibunda... y me ha acusado de todo tipo de cosas... porque forma parte del lobby israelí".

En cuanto al resto de la familia, Waters dijo: "Escucha, Jack... si quiere charlar, charlaré con él. Y no seré desagradable con él".

Respecto a Irán, Morgan fue directo en el tramo final de la entrevista: “Tú atacas mucho a Estados Unidos y a Donald Trump, pero vives en Estados Unidos, ¿verdad? Me parece que hay una inconsistencia ahí. ¿Por qué vivir en un lugar si lo odias tanto o si odias tanto a sus líderes?”. Waters, dejó abierta la posibilidad de mudarse, limitándose a decir: “Tal vez lo haga”.

La conversación giró también hacia la figura de Vladimir Putin y la guerra en Ucrania. Waters expresó: “Condujo la operación militar especial con sus guantes puestos”. Insistió en que, desde su punto de vista, Putin “realmente ha intentado no dañar a civiles y demás”. Además, advirtió a los gobiernos occidentales que un eventual cambio de liderazgo en Rusia podría traer “consecuencias mucho peores”.

El nombre de Donald Trump tampoco pasó desapercibido. Waters lo calificó de “demente” y “malvado”.