Ángel de Brito reveló una particular situación con una exangelita: "Venía borracha"

Ángel de Brito habló y expuso públicamente a Fernanda Iglesias con una fuerte acusación, luego de que la periodista lanzara comentarios filosos sobre el programa y en especial sobre Yanina Latorre .

Todo se desencadenó después de que Iglesias apuntara contra el programa y, puntualmente, contra la mujer de Diego Latorre, lo que motivó que Ángel respondiera con dureza en vivo.

Desde su rol de conductor del ciclo, el periodista aseguró que lo dicho por su excompañera no solo era injusto, sino también incoherente respecto de su propio comportamiento cuando formaba parte del panel.

En su descargo, Ángel fue terminante y recordó episodios que, según él, vivió junto a Iglesias mientras ella integraba el equipo. “Acá Fernanda maltrató a medio mundo. Y vino acá a sentarse un montón de veces borracha” , lanzó, dejando en claro el nivel de tensión que había puertas adentro. Luego profundizó con un relato aún más contundente: “Están de testigo todos los que estaban en ese momento. Hubo un día que no podía hablar. Le dijimos: ‘no hables’. Estaba doblada... tirada”.

La reacción de Ángel surgió como respuesta directa a las declaraciones recientes de la periodista, quien había criticado tanto a LAM como a Yanina Latorre, señalando dinámicas internas que, según ella, se manejaban de manera poco transparente. Esa postura avivó un conflicto que, lejos de apagarse con el paso del tiempo, parece seguir generando repercusiones.

La respuesta de Fernanda Iglesias a los dichos de Ángel de Brito

Iglesias, que parece que estaba viendo el programa, les contestó a través de sus redes sociales. “Tóxicos”, escribió y musicalizó con la cortina de LAM, como para que no queden dudas a quién estaba dirigida. y luego sumó: “Entró la balubi”, como diciendo que lo que buscó generó efecto del otro lado.