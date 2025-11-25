Pimpinela presenta su nuevo show "Noticias del Amor" en Buenos Aires: cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









El espectáculo será en el Movistar Arena, el domingo 18 de octubre, una fecha especial que coincide con el Día de la Madre.

Los Pimpinela anuncian su esperado regreso a Buenos Aires.

Después de un 2025 excepcional que volvió a confirmar su vigencia internacional, Pimpinela regresa a la Argentina para presentar su nuevo espectáculo “Noticias del Amor”, una propuesta que combina música, humor y emoción. El plato fuerte de la gira será en el Movistar Arena, el domingo 18 de octubre, una fecha especial que coincide con el Día de la Madre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las entradas para este show estarán disponibles el martes 25 de noviembre a las 16 horas en MovistarArena.com.ar.

1080X1080 MOVISTAR ARENA PIMPINELA RRSS (1) La Gira Argentina 2026, que implica no sólo una extensa lista de shows sino también la ansiada vuelta a casa, recorrerá el país: Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, Neuquén, Salta y Tucumán son algunos de los destinos con fechas que serán anunciadas próximamente.

“Noticias del Amor” es una experiencia única en la que el dúo se convierte en presentador de un noticiero muy particular desde el cual revisita sus grandes éxitos, explorando —con humor, emoción y una puesta en escena innovadora— cómo fueron cambiando el amor y las relaciones de pareja a lo largo de las décadas. Una propuesta que combina el sello teatral de Pimpinela con una narrativa visual contemporánea, pensada para conectar con públicos de distintas generaciones en un viaje conceptual por todas ellas.

Además de los éxitos de siempre, el espectáculo incluirá interpretaciones únicas de hits internacionales –clásicos de otros artistas— y segmentos inéditos que entrelazan canciones que el dúo no interpreta en vivo desde hace años. Un recorrido renovado que sorprenderá a los seguidores más fieles y revelará nuevas formas de disfrutar su repertorio.

El estreno del tour será el 10 de enero en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. Los tickets para este show estarán disponibles próximamente a través de TuEntrada.com. Premio Konex a la trayectoria para los Pimpinela En medio de un año de notable presencia internacional, Lucía y Joaquín Galán fueron reconocidos con el Premio Konex a la Trayectoria, uno de los máximos galardones de la cultura argentina. Esta distinción corona décadas de trabajo sostenido y acompaña el impulso con el que afrontan un 2026 lleno de nuevos proyectos, entre ellos su regreso al país con el mencionado tour que promete ser una nueva página dorada en la historia del dúo.

Temas Show

entradas