Los participantes de MasterChef Celebrity, Evangelina Anderson e Ian Lucas siguen protagonizando fuertes rumores de romance. En las últimas horas apareció un video donde se los muy juntos (¿A a los besos?) en un boliche.
¿Romance confirmado? El video de Evangelina Anderson e Ian Lucas juntos en un boliche
La bailarina se separó de Martín Demichelis y su paso por MasterChef Celebrity alimenta rumores de una relación con su compañero.
-
Amor en MasterChef: aseguran que Evangelina Anderson está iniciando un romance con un compañero
-
Matías Martin tiene nueva novia: la foto que confirmó la relación
En la grabación, difundida por El Impacto, generó algo de confusión en las redes: varios usuarios se mostraron convencidos de que unieron sus labios dejándose llevar por la pasión, mientras que otros dudaron y aseguraron que solo “hablaron muy pegados”.
Los indicios sobre el supuesto romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson
Tanto la modelo como el influencer negaron la existencia de un affaire, pero quienes los rodean divulgaron que cada día están más cerca.
“Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie. Cuando esté saliendo con alguien te lo voy a contar”, se le escuchó decir a Ian Lucas en una reciente y breve entrevista con Kennys Palacios.
El martes, Luis Ventura sorprendió a todos al revelar un supuesto romance inesperado en MasterChef Celebrity (Telefe). El amor habría surgido entre dos participantes del reality del que el periodista de espectáculos formó parte.
En A la tarde (América), dijo que la modelo estaría conociéndose con Ian Lucas, el youtuber que es furor en las redes sociales. “Van a bailar a Caramelo. Es un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis, que jugaba en Victoriano Arenas”, informó Ventura.
Cora Debarbieri, también panelista del programa que conduce Karina Mazzocco, deslizó que para ella no existe tal affaire. “Para mí que los hijos de Evangelina lo admiran a Ian, y de ahí un poco la relación. Yo no veo a Evangelina con este muchacho. Lo veo muy chico”, sostuvo en referencia a la diferencia de edad: Anderson tiene 42 y el influencer 26.
- Temas
- Romance
- Masterchef
Dejá tu comentario