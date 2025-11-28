¿Romance confirmado? El video de Evangelina Anderson e Ian Lucas juntos en un boliche + Seguir en









La bailarina se separó de Martín Demichelis y su paso por MasterChef Celebrity alimenta rumores de una relación con su compañero.

Crecen los rumores entorno a los participantes de MasterChef.

Los participantes de MasterChef Celebrity, Evangelina Anderson e Ian Lucas siguen protagonizando fuertes rumores de romance. En las últimas horas apareció un video donde se los muy juntos (¿A a los besos?) en un boliche.

En la grabación, difundida por El Impacto, generó algo de confusión en las redes: varios usuarios se mostraron convencidos de que unieron sus labios dejándose llevar por la pasión, mientras que otros dudaron y aseguraron que solo “hablaron muy pegados”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elimpactocom/status/1994210999411327079&partner=&hide_thread=false SE FILTRÓ UN VIDEO DE IAN LUCAS Y EVANGELINA ANDERSON A LOS BESOS EN UN BOLICHE #masterchefcelebrity #LAM https://t.co/DANHAeqOsu pic.twitter.com/N6mI6ofKaP — El Impacto (@elimpactocom) November 28, 2025 Los indicios sobre el supuesto romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson Tanto la modelo como el influencer negaron la existencia de un affaire, pero quienes los rodean divulgaron que cada día están más cerca.

“Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie. Cuando esté saliendo con alguien te lo voy a contar”, se le escuchó decir a Ian Lucas en una reciente y breve entrevista con Kennys Palacios.

El martes, Luis Ventura sorprendió a todos al revelar un supuesto romance inesperado en MasterChef Celebrity (Telefe). El amor habría surgido entre dos participantes del reality del que el periodista de espectáculos formó parte.

En A la tarde (América), dijo que la modelo estaría conociéndose con Ian Lucas, el youtuber que es furor en las redes sociales. “Van a bailar a Caramelo. Es un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis, que jugaba en Victoriano Arenas”, informó Ventura. Cora Debarbieri, también panelista del programa que conduce Karina Mazzocco, deslizó que para ella no existe tal affaire. “Para mí que los hijos de Evangelina lo admiran a Ian, y de ahí un poco la relación. Yo no veo a Evangelina con este muchacho. Lo veo muy chico”, sostuvo en referencia a la diferencia de edad: Anderson tiene 42 y el influencer 26.

