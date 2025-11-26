David Lebón suma un segundo show de "Esencia Lebón" en La Trastienda: cómo y dónde conseguir las entradas

Será una noche en La Trastienda para disfrutarlo más cerca que nunca, con nuevas versiones y los clásicos de siempre.

Tras agotar en apenas días la presentación del 13 de diciembre , con la que cerrará un año muy vertiginoso en su recorrido artístico, David Lebón confirma una segunda función de “Esencia Lebón” el viernes 13 de febrero , también en La Trastienda. Una nueva oportunidad para vivir este formato íntimo y cercano que despertó un entusiasmo inmediato en su público.

Será una noche con entradas limitadas , para disfrutarlo más cerca que nunca , con nuevas versiones y los clásicos de siempre. Las entradas están a la venta a través de Passline.

En un formato distinto a lo que nos tiene acostumbrados, el show irá creciendo con la participación progresiva de sus músicos, logrando de a poco una atmósfera única de conexión y calidez.

Tal como lo indica su nombre, “Esencia Lebón” es una invitación a compartir con el artista su esencia más pura: la música, la emoción y la cercanía.

Luego de un intenso 2025 con gran cantidad de recitales y con la publicación de su biografía La magia de estar aquí, escrita junto a Marcelo Fernández Bitar, Lebón prepara el cierre ideal.

Entre sus grandes hitos de este año, se cuentan el homenaje a Serú Girán, junto a Pedro Aznar, tanto en Quilmes Rock como en el Festival Cordillera de Bogotá, Colombia, más la presentación de Conexión en el Teatro Ópera y una gira nacional que pasó por Córdoba, Rosario, Junín, Río Cuarto, Paraná, Salta y Tucumán.

En septiembre fue distinguido con el Premio Konex de Platino como Solista de Rock, reconocimiento que el propio músico definió como “una emoción profunda que comparto con cada uno de ustedes, que me acompañan en este viaje lleno de música y amor”.

Lebón se prepara también para compartir un nuevo capítulo de su historia: su próximo disco de estudio, fruto de meses de trabajo y emoción, que verá la luz el año que viene.

“Esencia Lebón” promete ser el broche de oro de un año brillante, un reencuentro íntimo entre una leyenda del rock nacional y su público fiel.