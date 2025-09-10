Rumores de romance entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes: qué dijo la protagonista







Leandro Paredes fue vinculado con Evangelina Anderson en medio de un escándalo que sacude su vida familiar y genera revuelo en redes.

Crecen los rumores entre el volante de Boca y la modelo Evangelina Anderson

La figura de Boca en lo que va de 2025, Leandro Paredes, quedó en el centro de la tormenta luego de que circularan rumores que lo vincularían a la modelo y conductora Evangelina Anderson -recientemente separada de Martín Demichelis- a pesar de estar casado y haber sido padre por tercera vez, pocos meses atrás.

La versión, difundida por Yanina Latorre, se convirtió en tendencia en redes sociales y de confirmarse sería una bomba dentro de la familia del volante campeón del mundo con Argentina, que hoy se reincorporó a los entrenamientos de Boca Juniors.

El tuit de Evangelina Anderson ante los rumores con Leandro Paredes Después de que se difundiera el rumor en cuestión, Anderson fue consultada por la prensa del espectáculo y lejos de admitir los dichos que se están difundiendo de forma masiva en la web, afirmó: “¡Dios mío, qué mal está la gente! Estoy con mi familia de vacaciones, estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien qué dijo, pero estoy soltera”.

paredes boca copa argentina El jugador de la selección Argentina fue padre de su tercer hijo hace a penas cinco meses @Copa_Argentina

Yanina Latorre sobre el rumor que involucra a Evangelina Anderson y a Leandro Paredes

Yanina Latorre, difusora de la información, advirtió en LAM que si se llega a comprobar el romance de Anderson con Paredes se armaría un escándalo descomunal. Luego, en la más reciente emisión de Sálvese quien pueda (SQP), la conductora le puso más fuego al asunto: "Imaginen lo que será que no me animo a contarlo. Si esto es verdad y sale a la luz, va a ser el escándalo del año. Yo lo sé hace un tiempo. Sé cómo se conocieron y dónde se encontraban. Digo encontraban porque, esta semana, él anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado”, dijo.



"Él está casado, y yo familias no arruino. Lo que no me gusta es que ella se haga la llorona por los hijos y termine con alguien que también tiene pibes". Por último, alertó a Evangelina con otra fuerte declaración: “La tengo grabada. La mandé a grabar para saber si era verdad”.