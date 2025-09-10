La reacción del arco político al veto de Javier Milei al Financiamiento Universitario

El veto del Presidente que aseguraba la actualización automática de recursos para las universidades públicas generó fuertes críticas de legisladores y dirigentes de distintos espacios políticos.

El presidente Javier Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso , que establecía la actualización automática de los recursos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. La medida generó un fuerte rechazo en la oposición, que manifestó su malestar en redes sociales y advirtió sobre las consecuencias del ajuste en el sistema educativo.

El senador radical Martín Lousteau se expresó al respecto y denunció: "Plata hay, pero ya sabemos que se va para lo de Karina". "Ni en su peor semana el gobierno de Milei atina a hacer algo distinto", agregó, al tiempo que llamó a voltear el voto en el Congreso.

Veto total a la ley de financiamiento universitario. Plata hay, pero ya sabemos que se va para lo de Karina. Ni en su peor semana el gobierno de @JMilei atina a hacer algo distinto. Pero ya no puede tapar el sol con la mano. Ahora a rechazar el veto en el Congreso.

Quien también se expresó al respecto fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien aseveró que el veto desconoce " el orgullo que siente nuestro pueblo por la educación pública" y atenta "contra su futuro y sus posibilidades de progreso".

"Parece que Milei no entendió el mensaje de millones de bonaerenses q ue rechazaron en las urnas este ataque despiadado al que viene sometiendo a la educación superior ", indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1965939628583633386&partner=&hide_thread=false Vetar la ley de financiamiento universitario es desconocer el orgullo que siente nuestro pueblo por la educación pública, además de atentar contra su futuro y sus posibilidades de progreso.



Parece que Milei no entendió el mensaje de millones de bonaerenses que rechazaron en las… — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 11, 2025

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer usó su cuenta de X para chicanear al Gobierno por la implementación de la "mesa política nacional" y aseguró: "Primera gran medida de la mesa de madera que reemplaza al triángulo de hierro".

image

Lo mismo hizo su compañero de alianza, Florencio Randazzo, quien al igual que Lousteau llamó a revertir la decisión del Presidente: "El Gobierno veta la ley de financiamiento universitario. Bueno, que quede claro: hay veto, hay marcha, hay insistencia. Nosotros vamos a dar vuelta este veto", señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RandazzoF/status/1965915829654167812&partner=&hide_thread=false El Gobierno veta la ley de financiamiento universitario.



Bueno, que quede claro: hay veto, hay marcha, hay insistencia.



Nosotros vamos a dar vuelta este veto. pic.twitter.com/eM9TOqXXHo — Florencio Randazzo (@RandazzoF) September 10, 2025

El legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro publicó un video que acompañó con un texto en el que afirmó que con el veto "Milei decide darle la espalda a las universidades pública" y "no sólo desconoce la voluntad popular: debilita la educación, la igualdad de oportunidades y el futuro de millones de estudiantes, docentes e investigadores".

"Defender la universidad pública es defender el desarrollo de nuestro país. No nos van a frenar. Vamos a insistir hasta que se respete de una vez la educación de todos los argentinos", amplió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/1965915569305067644&partner=&hide_thread=false MILEI VETA, NOSOTROS MARCHAMOS E INSISTIMOS



Una vez más, Milei decide darle la espalda a las universidades públicas. Con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, no sólo desconoce la voluntad popular: debilita la educación, la igualdad de… pic.twitter.com/mHLK9PswyP — maxi ferraro (@maxiferraro) September 10, 2025

En la misma línea, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada planteó: "Milei abusa de sus atribuciones: así como el Presidente gobierna con el presupuesto prorrogado por dos años consecutivos (nunca en la historia democrática ocurrió), también veta discrecionalmente".

"El domingo el pueblo de la Provincia de Buenos Aires le dijo basta a Milei. Y nosotros desde el Congreso insistiremos con el financiamiento universitario y exigiremos la sanción del presupuesto 2026", agregó la legisladora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Juli_Strada/status/1965920092346064997&partner=&hide_thread=false OTRO VETO DE MILEI: AHORA AL FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO.



QUIENES IMPULSAMOS Y MILITAMOS INCANSABLEMENTE ESTA LEY, VAMOS A INSISTIR.



Milei abusa de sus atribuciones: así como el Presidente gobierna con el presupuesto prorrogado por dos años consecutivos (nunca en la historia… pic.twitter.com/zfbgusFOzC — Julia Strada (@Juli_Strada) September 10, 2025

En la misma línea fue su compañera de partido, la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien expresó en X: "La educación pública no se toca. Salvo para Milei, que volvió a vetar la Ley de Financiamiento Universitario. En el Senado vamos a trabajar para rechazar el veto, y en octubre, su crueldad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/anabelfsagasti/status/1965933288167714893&partner=&hide_thread=false La educación pública no se toca. Salvo para Milei, que volvió a vetar la Ley de Financiamiento Universitario. En el Senado vamos a trabajar para rechazar el veto, y en octubre, su crueldad. — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) September 11, 2025

Por último, desde el Frente de Izquierda, Christian “Chipi” Castillo denunció: “El Gobierno profundiza su ataque contra la universidad pública. Primero fue el recorte presupuestario, ahora directamente veta la ley que buscaba garantizar su financiamiento. Estudiantes, docentes y no docentes tenemos que organizarnos y movilizarnos en defensa de la educación pública y gratuita, que es un derecho conquistado con la lucha”.