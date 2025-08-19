Manuel Turizo convirtió Buenos Aires en la habitación "201" y regaló una noche a pura bachata Por Martina Bonin







El cantante colombiano construyó su casa en un Movistar Arena sold out para presentar su "201 World Tour". Fue una noche a pura fiesta y sorpresas, con el lanzamiento inédito de un tema en colaboración con la cantante argentina Yami Safdie.

Con la construcción de un departamento transparente de cuatro ambientes sobre el escenario y una atrapante escenografía y montaje, Manuel Turizo convirtió el terreno ideal para habitar el "201 World Tour" en un Movistar Arena sold out.

El cantante colombiano de 25 años conquistó nuevamente los corazones de sus fanáticos argentinos con una noche a pura bachata, románticos y pop urbano, bajo la producción de Dale Play. El tour, en honor a su último álbum "201", recrea ese ambiente hogareño en el que Turizo creció, se inspiró y desarrolló su carrera artística y personal.

En un paseo por los hits más destacados de su carrera, el show de casi dos horas fue un constante estímulo de música, ocho bailarines que completaban la escena y película a la perfección, y una banda a la altura para todo el despliegue del concierto. Con un contador previo en las pantallas anunciando el comienzo, Manuel Turizo se hizo desear, pero su espera valió la pena.

Manuel Turizo (1) La sorpresa de la noche fue el estreno de su tema inédito junto a la cantante argentina Yami Safdie. Dale Play Manuel Turizo en Buenos Aires: bachata, fiesta y sorpresas La tripla de "Mala Costumbre", "Los Cachos" y "Te Quemaste", envolvieron el estadio y setearon un alto nivel de energía que acompañaría durante todo el concierto. Turizo se caracteriza por un carisma y cariño único hacia su público, que combina con su sensualidad y encanto personal.

El show plasmó a través de cámaras y el montaje, un recorrido por los distintos ambientes del departamento para construir una historia en cada tema. Los momentos melancólicos, románticos e íntimos fueron una parte fundamental y especial de la noche. "A Nombre Tuyo", "Que Dios Te Cuide", Bésame" y "Esclavos", sonaron en el set de piano.

La sorpresa de la noche llegó y superó las expectativas.Turizó presentó con un fuerte aplauso a la cantante argentina Yami Safdie, para interpretar juntos "Amor Prestado", su tema inédito en colaboración que combina bachata con un poco de pop romántico. Manuel Turizo (2) Con la camiseta argentina y con mate en mano en varios temas, Turizo reafirmó su amor por el público de nuestro país. Dale Play El momento de éxtasis y fiesta llegó con varios de sus hits más conocidos: "Vaina Loca", "Maldita Foto" (su colaboración con Tini que la interpretó con mate en mano), "Copa Vacía" y "Éxtasis". "Una Lady Como Tú", el tema que lo impulsó a la fama y que cuenta con más de dos billones de reproducciones en Spotify, y "La Bachata", envolvieron al público entre el baile y la admiración. Entre palabras de amor y agradecimiento, Turizo se puso la camiseta de argentina para comenzar a despedirse de una noche inolvidable. "Vagabundo", "Enhorabuena" y "El Merengue", coronaron el show que contó con toda la magia y energía que posee el artista colombiano.

