Falleció a los 87 años el músico argentino Raúl Barboza







El acordeonista, autor y compositor residía en Francia desde 1987. La noticia fue confirmada por su productor artístico mediante un comunicado de prensa.

Raúl Barboza falleció a los 87 años.

El acordeonista, autor y compositor argentino Raúl Barboza falleció este miércoles a los 87 años en Francia, donde residía desde 1987. La noticia fue confirmada por su productor artístico, Alberto Felici, mediante un comunicado de prensa.

Nació el 22 de junio de 1938, en Buenos Aires, siendo hijo de uno de los pioneros del chamamé en Buenos Aires, el curuzucuateño Adolfo Barboza. Aprendió a tocar el acordeón a los seis años, lo que pronto le ganó el apodo “Raulito el Mago” . Desde entonces, comenzó una carrera que lo llevó a posicionarse como uno de los máximos líderes del chamamé.

Vida y obra de Raúl Barboza, uno de los referentes del chamamé Uno de los principales referentes del género popular, su virtuosismo lo llevó a compartir escenario con figuras tales como Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, Jairo, Richard Galliano, Cesaria Evora, Peter Gabriel y Ariel Ramírez, entre otros.

A principios de los años '60, el pianista Ariel Ramírez lo llevó a ser convocado por para formar parte de la “Misa Criolla” y del film “Los Inundados”.

Barboza fue reconocido tanto dentro del país como fuera de él. Grabó más de sesenta discos grabados en Argentina, Brasil, Francia, Holanda, España, Japón y Alemania. Entre sus principales obras se destacan: "Al compás de tu sueño”, “Llegando al trotecito” y “Bailantas chamameseras”.

A su vez, recibió premios como los Atahualpa, el Konex de Platino, el galardón Francisco Canaro de SADAIC y el Premio Clarín como Mejor Artista del Año. Además, en el año 200 fue distinguido con la Orden de Caballero de las Artes, otorgado por el Ministerio de Cultura de Francia, donde Barboza residía desde 1987. El artista, que llevó el sonido del litoral a los rincones más remotos del mundo, trascendió fronteras geográficas y musicales, dejando un legado perdurable que seguirá inspirando a futuras generaciones y que vivirá en cada obra, desde las bailantas chamameseras hasta los grandes escenarios internacionales.

