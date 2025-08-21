Benjamín Amadeo prepara su esperado regreso al emblemático Teatro Gran Rex los días 26 y 27 de septiembre para despedir “Salvando las distancias”, su último álbum que lo mantuvo recorriendo escenarios en una gira internacional desplegando todo su talento con sus canciones que llegan al corazón de todos.
Benjamín Amadeo despide su disco "Salvando las distancias" con dos shows en el Teatro Gran Rex
Durante lo que va del 2025 inició una gira por la costa Atlántica brindando shows en las principales ciudades de Argentina.
-
Manuel Turizo convirtió Buenos Aires en la habitación "201" y regaló una noche a pura bachata
-
El enojo de Maluma con una esoectadora que llevó un bebé a su show: "Sean un poco más cuidadosos"
El pasado mes de abril estuvo brindando shows en Europa, en las ciudades de Madrid, Barcelona, Mallorca, Valencia, Londres, Copenhague, Amsterdam y Dublin.
Cómo y dónde conseguir las entradas para Benjamín Amadeo en el Teatro Gran Rex
Las entradas para estas dos noches únicas en el Gran Rex están disponibles en Tuentrada.com con todos los medios de pago y un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Galicia Visa.
“Salvando las distancias”, es el álbum que lo llevó a retomar y reafirmar su lugar en la música. A través de 11 canciones marcó una evolución en esta faceta como cantante y compositor. En este material, Benja comparte con sus fanáticos un viaje lleno de sensibilidad y energía, manteniendo su esencia a un nivel especial. Cada canción, invita a abrazar y conectar profundamente con recuerdos.
Su música tiene más de 150 millones de reproducciones en Spotify y sus videos más de 70 millones de vistas en YouTube. Ha compartido canciones con artistas como Miranda!, Los Auténticos Decadentes, Pericos, Macaco y Monsieur Periné, entre otros. Y fue elegido por Ed Sheeran, Norah Jones, Camilo, Backstreet Boys y Sebastián Yatra, para compartir escenario.
Durante lo que va del 2025 inició una gira por la costa Atlántica brindando shows en las principales ciudades de Argentina, luego tocó 2 veces en Uruguay culminando su tour de Verano con un show sold out en el Konex y luego una función en Paraguay.
PRÓXIMOS SHOWS GIRA SALVADORA 2025:
- 22.08 - TEATRO OSCAR KUMMEL - SAN JUAN, ARGENTINA
- 23.08 - TEATRO MENDOZA - MENDOZA, ARGENTINA
- 30.08 - TEATRO CANNING - BUENOS AIRES, ARGENTINA
- 31.08 - TEATRO CERVANTES - QUILMES, BUENOS AIRES, ARGENTINA
- 26.09 - TEATRO GRAN REX - BUENOS AIRES, ARGENTINA
- 27.09 - TEATRO GRAN REX - BUENOS AIRES, ARGENTINA
- 03.10 - SALA DEL MUSEO DEL CARNAVAL -MONTEVIDEO, URUGUAY
Dejá tu comentario