Benjamín Amadeo despide su disco "Salvando las distancias" con dos shows en el Teatro Gran Rex







Durante lo que va del 2025 inició una gira por la costa Atlántica brindando shows en las principales ciudades de Argentina.

Amadeo prepara su esperado regreso al emblemático Teatro Gran Rex.

Benjamín Amadeo prepara su esperado regreso al emblemático Teatro Gran Rex los días 26 y 27 de septiembre para despedir “Salvando las distancias”, su último álbum que lo mantuvo recorriendo escenarios en una gira internacional desplegando todo su talento con sus canciones que llegan al corazón de todos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El pasado mes de abril estuvo brindando shows en Europa, en las ciudades de Madrid, Barcelona, Mallorca, Valencia, Londres, Copenhague, Amsterdam y Dublin.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Benjamín Amadeo en el Teatro Gran Rex Las entradas para estas dos noches únicas en el Gran Rex están disponibles en Tuentrada.com con todos los medios de pago y un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Galicia Visa.

Benja_1080x1080 “Salvando las distancias”, es el álbum que lo llevó a retomar y reafirmar su lugar en la música. A través de 11 canciones marcó una evolución en esta faceta como cantante y compositor. En este material, Benja comparte con sus fanáticos un viaje lleno de sensibilidad y energía, manteniendo su esencia a un nivel especial. Cada canción, invita a abrazar y conectar profundamente con recuerdos.

Su música tiene más de 150 millones de reproducciones en Spotify y sus videos más de 70 millones de vistas en YouTube. Ha compartido canciones con artistas como Miranda!, Los Auténticos Decadentes, Pericos, Macaco y Monsieur Periné, entre otros. Y fue elegido por Ed Sheeran, Norah Jones, Camilo, Backstreet Boys y Sebastián Yatra, para compartir escenario.

Durante lo que va del 2025 inició una gira por la costa Atlántica brindando shows en las principales ciudades de Argentina, luego tocó 2 veces en Uruguay culminando su tour de Verano con un show sold out en el Konex y luego una función en Paraguay. PRÓXIMOS SHOWS GIRA SALVADORA 2025: 22.08 - TEATRO OSCAR KUMMEL - SAN JUAN, ARGENTINA

23.08 - TEATRO MENDOZA - MENDOZA, ARGENTINA

30.08 - TEATRO CANNING - BUENOS AIRES, ARGENTINA

31.08 - TEATRO CERVANTES - QUILMES, BUENOS AIRES, ARGENTINA

26.09 - TEATRO GRAN REX - BUENOS AIRES, ARGENTINA

27.09 - TEATRO GRAN REX - BUENOS AIRES, ARGENTINA

03.10 - SALA DEL MUSEO DEL CARNAVAL -MONTEVIDEO, URUGUAY

Temas Show

Música