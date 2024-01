Ryan Gosling habló sobre la posibilidad de cantar "I'm Just Ken" en los premios Oscar

“Bueno, no me han invitado. Y no estaba pensando en eso hasta ahora, y ahora es todo en lo que voy a pensar”, dijo recientemente Gosling a la revista W Magazine mientras se mostraba tímido en su respuesta final. “¿Te pagan por cantar en los Oscar? ¿Tienes que conducir tú mismo? Al menos te pasan a buscar, ¿Verdad?".

Los cinéfilos sabrán el 23 de enero si “I'm Just Ken” obtiene o no una nominación al Oscar. Es una de las tres canciones originales de “Barbie” que están en la lista corta. A la poderosa balada se unen el éxito disco de Dua Lipa “Dance the Night” y la conmovedora “What Was I Made For?” de Billie Eillish.