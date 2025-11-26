Se canceló la segunda temporada de una exitosa serie en Amazon Prime + Seguir en









El actor principal de la producción se lamentó por la decisión final y afirmó que "así son las cosas en esta industria".

Una de las series con más éxito de Amazon fue cancelada y ésta es la razón.

Cuando una serie logra llegar al puesto número uno de las series más vistas en una plataforma, se suele dar por hecho que su éxito es innegable y que por lo tanto, habrá una segunda temporada. Sin embargo, ese no es el caso de "Countdowmn", una serie de Amazon Prime que tras el brutal debut en la aplicación, no estrenará su segunda temporada.

La serie, protagonizada por Jensen Ackles (Supernatural, The Boys) y Jessica Camacho (Flash, Watchmen), sigue a Mark Meachum, un detective de la policía de Los Ángeles que es reclutado para integrar una unidad especial de agentes encubiertos después del asesinato, a plena luz del día, de un oficial de Seguridad Nacional. Lo que en un principio parece un caso aislado termina revelando un complot mucho más amplio y peligroso.

the countdown Por qué se canceló Countdown de Amazon Prime La cancelación tomó por sorpresa a todos, porque Countdown fue un éxito inmediato y llegó al puesto número uno dentro de Prime Video. Aun así, Amazon decidió no renovarla después de una sola temporada, sin una explicación concreta. La noticia dejó a los fans desconcertados y a Jensen Ackles visiblemente dolido, recordando que “así funciona esta industria”.

Detrás del silencio oficial aparece el verdadero problema: las plataformas ya no se miden solo por la popularidad visible, sino por métricas internas que nadie conoce. Costos de producción, proyección de retorno, contratos, prioridades editoriales: todo entra en la ecuación. Es posible que la serie fuera exitosa para la audiencia, pero no lo suficiente para la plataforma, o que simplemente no encajara en la estrategia que Amazon quiere empujar para 2025.

La reacción de Jensen Ackles, el actor principal En su mensaje a los fans, Jensen Ackles confirmó lo que ya circulaba: Countdown no tendrá segunda temporada. “Amazon la va a dejar ir, y es una lástima porque me lo pasé genial haciendo esa serie”, escribió. También agradeció la oportunidad, aunque dejó claro que la decisión no le cayó nada bien, declarando que a veces uno entrega todo y aun así las cosas quedan fuera de control.

La noticia generó una ola de apoyo de parte de sus colegas más cercanos. Jared Padalecki fue directo: “Ellos se lo pierden, hermano. Estuviste increíble”. Jeffrey Dean Morgan sumó un mensaje igual de alentador, confiado en que Ackles “caerá de pie”, mientras que Felicia Day calificó la cancelación como un error de Amazon.

