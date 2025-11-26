El final más esperado llega a Prime Video: ¿Cuándo se estrena el último capítulo de Maxton Hall?

El cierre de la historia de Ruby y James ya tiene fecha definida y viene con revelaciones sobre un escándalo que altera el colegio y pone en riesgo su relación.

La plataforma de streaming ya comenzó con el rodaje de su tercera temporada y el estreno está previsto para 2027.

En los últimos años, Amazon Prime Video encontró en las ficciones juveniles sus nuevos grandes éxitos . Producciones como "El verano en que me enamoré" , "Culpa mía" o "Éramos mentirosos" demostraron que el público no sólo consume historias de amor , sino universos donde los vínculos, las crisis familiares y el paso a la adultez se vuelven el centro.

En ese mismo camino llegó "Maxton Hall" , una serie alemana basada en la saga "Save Me" de Mona Kasten , que logró convertirse en el título de habla no inglesa más visto de la app.

Su combinación de drama escolar , tensiones y una química que traspasa la pantalla hizo que la plataforma apostara cada vez más fuerte por esta historia. Ahora, con la segunda temporada por finalizar, el estreno de su episodio final se volvió uno de los momentos más esperados del año.

La historia sigue a Ruby Bell , una estudiante que sueña con ingresar a la Universidad de Oxford . Para lograrlo, consigue una beca en Maxton Hall , una prestigiosa escuela privada donde todo parece perfecto.

A pesar de su intento por mantenerse al margen de los conflictos del lugar, nuestra protagonista queda envuelta en un secreto que involucra a una de las familias con más poder e influencia del colegio: los Beaufort . Esto la enfrenta directamente a James , el heredero millonario y arrogante .

Sin embargo, lo que empieza como un choque entre dos mundos muy distintos, se transforma en una atracción que ninguno planeaba y que es, cada vez, más difícil de ocultar.

De esta manera, la serie también trata temas como las desigualdades sociales, la presión familiar, el duelo, la lealtad entre amigos y el esfuerzo por construir un futuro propio.

¿Cuándo se estrena el último episodio de "Maxton Hall"?

El final de la segunda temporada ya tiene fecha confirmada y el último episodio se estrena este viernes 28 de noviembre en Prime Video. El capítulo, titulado “Reaching for the Stars”, promete cerrar una etapa en la relación entre Ruby y James, marcada por rumores que sacuden el colegio y decisiones que pueden cambiar el rumbo de sus vidas.

Esta segunda parte retomó la historia después de lo que paso en la entrega anterior: Ruby intenta concentrarse en su sueño de llegar a Oxford, mientras James carga con el peso emocional de la crisis familiar que lo atraviesa. En este contexto más adulto, ambos deben preguntarse cuánto están dispuestos a arriesgar para sostener su relación.

Los primeros episodios se estrenaron el 7 de noviembre y, desde entonces, las vistas no pararon de crecer semana a semana.

¿"Maxton Hall" tendrá una tercera temporada?

La tercera temporada de "Maxton Hall" está confirmada y la producción ya comenzó su rodaje. Prime Video anunció la renovación incluso antes del regreso de la segunda entrega, algo que pocas series logran conseguir y que habla del enorme impacto que tuvo la historia a nivel global.

Los próximos capítulos adaptarán el tercer libro de la trilogía de Mona Kasten, "Save Us", lo que significa que el cierre de la historia de Ruby y James llegará con mucho más drama y decisiones difíciles.

Aunque la plataforma todavía no reveló la fecha oficial de estreno, se espera que llegue durante 2027, siguiendo los tiempos de habituales de la plataforma de streaming.

