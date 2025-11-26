La Feria MIGRA despide el año con un fin de semana a puro arte impreso Por Carolina Liponetzky + Seguir en









Con más de 160 proyectos editoriales, que ofrecerán desde fanzines, revistas y fotografía hasta grabado, serigrafía e ilustración, el evento se realizará por primera vez en el Laboratorio de Artes LABA. Se trata de un encuentro en el que confluyen cual editores, fanzineros, encuadernadores, escritores, dibujantes y fotógrafos.

Desde su inicio en 2018, ha apoyado a más de 900 proyectos editoriales, permitiendo la circulación de publicaciones alternativas.

Después de más de 30 ediciones, Migra ofrece la última edición del año año de la feria alternativa de arte impreso más importante de la región, el sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 14 a 21. Con más de 160 proyectos editoriales, que ofrecerán desde fanzines, revistas y fotografía hasta grabado, serigrafía e ilustración, el evento se realizará por primera vez en el Laboratorio de Artes LABA (Fraga 648, CABA).

La feria convoca a 25 mil personas por edición , se contará con capacidad ampliada, propuestas gastronómicas para disfrutar, música en vivo y más sorpresas. Lejos de ser solo un mercado, la MIGRA es una trama viva de relatos, donde se fusionan publicaciones, saberes y afectos. Es un espacio de circulación, pensamiento y encuentro en el cual editores, fanzineros, encuadernadores, escritores, dibujantes,fotógrafos, colectivos, proyectos artísticos y amantes de la cultura, confluyen en dos días de pura feria.

Esta jornada doble celebrará no solo el objeto impreso, sino los procesos, los vínculos y las voces que lo hacen posible. La entrada será un alimento no perecedero y/o ropa en buen estado. Donaciones que serán destinadas a la Asociación Civil Mocha Celis, específicamente a la población travesti, trans y no binaria que forma parte del Teje Solidario, y a los alumnos del Bachillerato Popular. Esta edición será la tercera del año de la feria que formalizó al sector editorial independiente de Buenos Aires.

Aquello se debe a una exitosa respuesta del público. MIGRA es un colectivo que surge para generar un espacio comunitario de contención y crecimiento a proyectos emergentes dentro del panorama de las publicaciones, el arte impreso y las artes visuales, con un enfoque inclusivo y de fuerte apoyo a las minorías disidentes. Edición a edición, su feria alberga además de stands, distintas actividades.

Habitan al proyecto artistas emergentes, establecidos, gestores, consumidores de arte y de la cultura de un amplio espectro etario, tanto residentes de Buenos Aires como del resto del mundo. La feria busca consolidarse como un espacio inclusivo y seguro, amplificando las voces de colectivos que representan temáticas y luchas por derechos de las minorías, formando así un público heterogéneo en el cual confluyen puntos de vista y formas de vida variadas.

Desde su inicio en 2018, ha apoyado a más de 900 proyectos editoriales, permitiendo la circulación de publicaciones alternativas y disidentes que abordan temas sociales, políticos, culturales y de género. Además, al atraer un público de 25 mil personas por edición, MIGRA ha fomentado el crecimiento económico del sector, sin intermediarios y generando redes entre editores, artistas y consumidores. Su magnitud y relevancia convocaron a instituciones estatales y privadas, como el Ministerio de Cultura, la Fundación Santander y el programa Mecenazgo de Buenos Aires, a apoyar al proyecto, fortaleciendo su impacto cultural y social en la región. Sus colectas buscan aportar a las necesidades básicas de familias en situación de vulnerabilidad, destacando el impacto social que puede generar una iniciativa cultural. Este logro ha sido posible gracias a la solidaridad de las miles de personas que asisten al evento.

