Amazon lleva la IA a Prime Video: lanzan una herramienta que resume temporadas enteras en video

La plataforma de entretenimiento agregará una herramienta basada en inteligencia artificial generativa para crear síntesis de lo sucedido en cada temporada. Algunas series originales de Amazon, como Fallout, ya cuentan con la novedad.

Amazon volvió a mover el tablero en la carrera por sumar inteligencia artificial al consumo de contenidos. La compañía anunció que Prime Video incorporará “Resúmenes en video” generados por IA , una herramienta pensada para que los usuarios puedan ponerse al día entre temporadas sin tener que revisitar episodios completos .

La función entra en beta este miércoles y debutará en algunas de las series originales más fuertes de la plataforma, como Fallout, Tom Clancy’s Jack Ryan y Upload.

Según explicó la empresa, la herramienta “utiliza inteligencia artificial generativa para crear resúmenes de temporada con calidad cinematográfica, con narración, diálogos y música sincronizados” . Es un salto respecto de la apuesta que Prime presentó el año pasado: los “Resúmenes de Rayos X”, también impulsados por IA, que sintetizaban temporadas y escenas sin revelar spoilers.

La idea no es del todo ajena para los usuarios, acostumbrados a ver cómo sus teléfonos condensan conversaciones o cómo Google ofrece resúmenes automáticos - no siempre bienvenidos - en la parte superior de los resultados. Pero llevar ese concepto al terreno del video presenta un desafío más complejo.

El movimiento de Amazon se da mientras otros gigantes del streaming también prueban sus propias integraciones con IA generativa. YouTube TV, por ejemplo, sumó “Jugadas Clave”, una función que permite ponerse al día con un partido ya empezado.

Amazon Prime Video Logo.webp La nueva funcionalidad se encuentra versión beta.

Por su parte, otro de los gigantes de la industria, Netflix, avanza por otra vía: la IA aplicada a la producción. Este año confirmó que utilizó herramientas generativas en la versión final de El Eternauta para recrear el derrumbe de un edificio, y que Happy Gilmore 2 empleó la misma tecnología para rejuvenecer personajes en su escena inicial. En paralelo, los creadores de El búnker de los multimillonarios recurren a IA durante la preproducción para diseño de vestuario y escenografía.

La tecnología despertó debates que se vuelven cada vez más tensos en la industria audiovisual. Artistas y técnicos advierten que los modelos generativos pueden entrenarse sin autorización sobre obras existentes y desplazar trabajo humano. Por otro lado, quienes están a favor, sostienen que herramientas como Wonder Dynamics - que automatizan tareas repetitivas en animación y efectos visuales - podrían expandir, y no reemplazar, la creatividad.